Jair Bolsonaro pede autorização a Moraes para almoço de aniversário da filha - (crédito: Tupi)

O ex-presidente Jair Bolsonaro acionou o Supremo Tribunal Federal para pedir autorização para realizar um almoço. O pedido tem como objetivo celebrar o aniversário da filha, Laura Firmo Bolsonaro, em no domingo (18/10).

O pedido foi enviado diretamente ao ministro Alexandre de Moraes. Atualmente, Bolsonaro cumpre prisão domiciliar em sua residência particular, situada no condomínio Solar de Brasília, no Jardim Botânico, no Distrito Federal.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Caráter familiar da celebração

No documento encaminhado ao Supremo Tribunal Federal, os advogados responsáveis pela defesa pontuaram que o encontro terá caráter estritamente familiar. A petição visa garantir a entrada de pessoas próximas na propriedade durante a data comemorativa.

Para viabilizar a confraternização na residência onde o ex-presidente cumpre a medida judicial, a defesa apresentou uma lista detalhada com nove nomes para ingresso no imóvel:

Suyane Lanuze Ferreira Lima

Victor Vinícius Machado Ribeiro

Yuri Daniel Ferreira Lima

Vicente de Paulo Reinaldo

Maisa Torres Antunes

Geovanna Kathleen Ferreira Lima

Diego Torres Dourado

Claudiane da Costa Torres

Carlos Eduardo Antunes Torres

A petição protocolada junto a Moraes inclui também a permissão para a entrada de Geraldo Barbosa de Araujo, profissional contratado para trabalhar como churrasqueiro durante o evento.