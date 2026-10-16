InícioPolítica
PRÓXIMO DOMINGO

Bolsonaro pede autorização a Moraes para almoço de aniversário da filha

Em prisão domiciliar, ex-presidente pede autorização a Moraes para reunir familiares e churrasqueiro na festa de aniversário da filha no DF

Jair Bolsonaro pede autorização a Moraes para almoço de aniversário da filha - (crédito: Tupi)
Jair Bolsonaro pede autorização a Moraes para almoço de aniversário da filha - (crédito: Tupi)

O ex-presidente Jair Bolsonaro acionou o Supremo Tribunal Federal para pedir autorização para realizar um almoço. O pedido tem como objetivo celebrar o aniversário da filha, Laura Firmo Bolsonaro, em no domingo (18/10).

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

O pedido foi enviado diretamente ao ministro Alexandre de Moraes. Atualmente, Bolsonaro cumpre prisão domiciliar em sua residência particular, situada no condomínio Solar de Brasília, no Jardim Botânico, no Distrito Federal.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Saiba Mais

Caráter familiar da celebração

No documento encaminhado ao Supremo Tribunal Federal, os advogados responsáveis pela defesa pontuaram que o encontro terá caráter estritamente familiar. A petição visa garantir a entrada de pessoas próximas na propriedade durante a data comemorativa.

Para viabilizar a confraternização na residência onde o ex-presidente cumpre a medida judicial, a defesa apresentou uma lista detalhada com nove nomes para ingresso no imóvel:

  • Suyane Lanuze Ferreira Lima

  • Victor Vinícius Machado Ribeiro

  • Yuri Daniel Ferreira Lima

  • Vicente de Paulo Reinaldo

  • Maisa Torres Antunes

  • Geovanna Kathleen Ferreira Lima

  • Diego Torres Dourado

  • Claudiane da Costa Torres

  • Carlos Eduardo Antunes Torres

A petição protocolada junto a Moraes inclui também a permissão para a entrada de Geraldo Barbosa de Araujo, profissional contratado para trabalhar como churrasqueiro durante o evento.

  • Google Discover Icon
JJ
JJ

Joubert Júnior - Estado de Minas

Por Joubert Júnior - Estado de Minas
postado em 16/10/2026 13:01
x