Lula faz ato de campanha em cidade pernambucana onde prefeito apoia Flávio

Caminhada de Lula reunirá aliados políticos durante a campanha à reeleição - (crédito: Foto: Ricardo Stuckert)

O presidente e candidato à reeleição pelo PT, Luiz Inácio Lula da Silva, fará uma caminhada eleitoral nas cidades de Juazeiro (BA) e Petrolina (PE), na tarde desta terça-feira (20/10). Situadas às margens do Rio São Francisco, as duas cidades são ligadas por uma ponte de cerca de 800 metros de comprimento.

Embora ambas tenham dado a Lula mais de 60% dos votos no primeiro turno das eleições, os prefeitos adotaram posições distintas na disputa presidencial. O de Petrolina, Simão Durando (União), anunciou apoio público ao presidenciável do PL, Flávio Bolsonaro, no segundo turno.

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Já o prefeito de Juazeiro, Andrei Gonçalves (MDB), apoia a reeleição de Lula e também endossou a vitória do governador reeleito da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT).

Participações

Os dois estarão presentes na caminhada de Lula. Segundo a campanha do petista, o ato começará em Juazeiro e seguirá até Petrolina pela ponte sobre o Rio São Francisco.

Entre os aliados de Lula na Bahia, Jerônimo e Andrei estarão ao lado do senador eleito e ex-ministro Rui Costa (PT). Jaques Wagner (PT), reeleito para o Senado pelo estado, não deve participar da caminhada.

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Em Pernambuco, a caminhada deve reunir a senadora Teresa Leitão (PT-PE), líder do governo no Senado, além de Humberto Costa (PT) e Marília Arraes (PDT), senadores eleitos pelo estado, e de João Campos (PSB), que foi candidato ao governo pernambucano pela base de Lula, mas acabou derrotado no primeiro turno.