Flávio reúne aliados e promete valorizar o Nordeste em eventual governo

O candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL) reuniu aliados e apoiadores em mais uma edição do “Bloco do 22”, em Fortaleza (CE), nesta quarta-feira (21). O evento busca ampliar o engajamento da campanha nas ruas.

Durante o discurso, o senador reforçou o compromisso de valorizar o Nordeste em um eventual governo. Entre os aliados presentes estavam o deputado federal André Fernandes (PL-CE) e o senador Guilherme Derrite (PP-SP), além de outras lideranças políticas da direita.

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Mais cedo, em São Paulo, Flávio participou de um evento com o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), no qual desafiou Lula a divulgar os sigilos dele e de sua família, incluindo os da primeira-dama, Janja, e de seu filho Fábio Luís Lula da Silva, conhecido como Lulinha. O candidato também citou o ex-chefe de gabinete presidencial Marco Aurélio Santana Ribeiro, conhecido como Marcola, e o Instituto Lula.

Flávio também criticou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em relação a possíveis indicações de ministros para o Supremo Tribunal Federal (STF).

Durante o ato em Fortaleza, o candidato convocou os apoiadores a votarem nele no segundo turno para impedir que Lula indique mais ministros à Corte. “Não vamos deixá-lo colocar mais quatro Alexandres de Moraes lá dentro”, afirmou.