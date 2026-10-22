Aos 75 anos, Amado Batista revela se quer ter filho com esposa 51 anos mais nova

Amado Batista descartou a possibilidade de aumentar a família com Calita Franciele, sua esposa, 51 anos mais jovem.
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O cantor de 75 anos falou sobre o assunto durante um encontro com Flávio Bolsonaro, realizado na terça-feira (20), em Goiânia, Goiás. A declaração foi divulgada pelo portal LeoDias.
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Questionada sobre uma possível gravidez, Calita admitiu que já teve vontade de ser mãe, mas afirmou que o marido não compartilha do mesmo desejo.
A modelo respondeu à pergunta aos risos, deixando claro que a decisão do casal está ligada à posição do artista.
"Não. Eu até tenho [vontade]. Na verdade, até tinha, mas o Amado não quer", declarou a miss ao portal LeoDias.
Ao explicar por que não pretende ter mais herdeiros, Amado foi direto ao justificar sua escolha.
O cantor já é pai de quatro filhos, frutos de relacionamentos anteriores: Erich, Bruno Henrique, Rick e Lorena, que morreu em março de 2026.
"Já tenho filho demais", respondeu o artista. Em tom descontraído, Calita ainda brincou com a decisão do marido: "Ele fechou a fábrica".
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