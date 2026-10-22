Flávio tem 45,2% e Lula 44,1% das intenções de voto, diz pesquisa Indexa

Flávio Bolsonaro e Lula aparecem em empate técnico na mais recente pesquisa Indexa/Broadcast - (crédito: Carlos Moura/Agência Senado e Ricardo Stuckert)

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) tem 45,2% das intenções de voto contra 44,1% do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em simulação estimulada de segundo turno. Os dados constam na pesquisa Indexa/"Broadcast" divulgada nesta quinta-feira (22/10). O resultado configura empate técnico dentro da margem de erro de 2,2 pontos porcentuais.

No cenário estimulado, 4,8% dos participantes afirmam que não pretendem votar, 4,3% declaram voto em branco ou nulo e 1,6% não sabem responder. Ao contabilizar apenas os votos válidos, Flávio Bolsonaro registra 50,6% contra 49,4% de Lula.

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Oscilações e consolidação dos votos

Em comparação com a pesquisa anterior, de 15 de outubro, Flávio Bolsonaro oscilou 1,6 ponto porcentual para cima, saindo de 43,6%. Lula avançou 2 pontos porcentuais, ante os 42,1% registrados na sondagem prévia. O porcentual de entrevistados contrários ao comparecimento caiu de 8% para 4,8%.

A fidelidade do eleitorado permanece elevada: 89,8% afirmam que a escolha está definida e 7,3% dizem que podem mudar. Entre os eleitores de Flávio, 95% declaram voto definitivo e 4% admitem mudança. No grupo de Lula, 93% apontam definição e 6% admitem alteração.

Entre os eleitores de Jair Bolsonaro no segundo turno de 2022, 90,5% escolhem Flávio e 4,7% apoiam Lula. Entre os que votaram no atual presidente naquele pleito, 90,1% optam pela reeleição e 4,9% migram para o senador.

Distribuição nos segmentos

O levantamento detalha divisões acentuadas no perfil do eleitorado:

sexo: Lula lidera entre as mulheres com 47,3% contra 42,3%, enquanto Flávio vence entre os homens com 48,4% ante 40,7%.

religião: Lula soma 51,3% entre católicos contra 36,7%, enquanto Flávio obtém 69,7% entre evangélicos ante 23,2%.

renda: Lula tem 47,6% na faixa até dois salários mínimos contra 38,9%. Entre quem recebe mais de cinco salários, o senador lidera com 52,6% ante 40,6%. Na faixa de dois a cinco salários, Flávio tem 44,6% e Lula, 44,2%.

regiões: o petista lidera no Nordeste com 51,8% ante 38,9%. O senador vence no Sul com 55,9% contra 31,0%, no Sudeste com 45,8% ante 44,2% e no Centro-Oeste com 45,7% ante 42,8%. No Norte ocorre empate numérico em 43,5%.

escolaridade: Lula atinge 46,1% entre quem tem ensino fundamental contra 42,6%. No grupo com ensino superior ou mais, Flávio chega a 47,9% ante 41,4%.

Nas faixas etárias, Lula atinge 47,8% entre 16 e 24 anos e 47,5% entre 25 e 34 anos. Flávio lidera entre 35 e 44 anos (47,6%), entre 45 e 59 anos (47,5%) e no grupo com 60 anos ou mais (46,4%).

A pesquisa Indexa/"Broadcast" entrevistou 2.000 eleitores por telefone entre 20 e 21 de outubro de 2026. O índice de confiança é de 95% e o registro no Tribunal Superior Eleitoral possui o código BR-02348/2026.

*Com informações da Agência Estado

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.