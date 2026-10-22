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ELEIÇÕES

Em live com Lula, Marieta Severo relembra ditadura e convoca idosos: "Sair para votar"

Atriz destacou o impacto de viver sob a repressão e ressaltou a importância da participação política das gerações mais velhas

Marieta Severo em participação durante live de Lula - (crédito: Reprodução/YouTube/Canal do Lula)
Marieta Severo em participação durante live de Lula - (crédito: Reprodução/YouTube/Canal do Lula)

Durante participação em uma live com o presidente Lula (PT), na noite desta quinta-feira (22/10), a atriz Marieta Severo relembrou a juventude sob o regime militar e fez um apelo pela mobilização de eleitores idosos nas eleições. Marieta destacou o impacto de viver sob a repressão e ressaltou a importância da participação política das gerações mais velhas.

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"A minha mocidade toda foi na ditadura. Foi o tempo todo com essa sensação de perseguição, de luta, de falta de direitos, de falta de direitos políticos, de não poder votar, de medo", declarou a atriz.

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Durante a mensagem, Severo enfatizou a importância da participação dos idosos e lembrou que o comprovante de votação serve como prova de vida para o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). "O teu comprovante de votação, ele serve como prova de vida, tá? Você não precisa depois entrar na fila do INSS", pontuou.

Ao final, a atriz reforçou o chamado à ação: "Vamos sair de casa, vamos lutar pelo país que a gente sonha para os nossos filhos, para os nossos netos".

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Ronayre Nunes

Subeditor

Subeditor do site do jornal Correio Braziliense. Formado em "Comunicação Social - Jornalismo" pela Faculdade de Comunicação (FAC) da Universidade de Brasília (UnB). Entusiasta de automobilismo, séries e entretenimento.

Por Ronayre Nunes
postado em 22/10/2026 21:07
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