Em live com Lula, Marieta Severo relembra ditadura e convoca idosos: "Sair para votar"

Durante participação em uma live com o presidente Lula (PT), na noite desta quinta-feira (22/10), a atriz Marieta Severo relembrou a juventude sob o regime militar e fez um apelo pela mobilização de eleitores idosos nas eleições. Marieta destacou o impacto de viver sob a repressão e ressaltou a importância da participação política das gerações mais velhas.

"A minha mocidade toda foi na ditadura. Foi o tempo todo com essa sensação de perseguição, de luta, de falta de direitos, de falta de direitos políticos, de não poder votar, de medo", declarou a atriz.

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Durante a mensagem, Severo enfatizou a importância da participação dos idosos e lembrou que o comprovante de votação serve como prova de vida para o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). "O teu comprovante de votação, ele serve como prova de vida, tá? Você não precisa depois entrar na fila do INSS", pontuou.

Ao final, a atriz reforçou o chamado à ação: "Vamos sair de casa, vamos lutar pelo país que a gente sonha para os nossos filhos, para os nossos netos".