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ELEIÇÕES 2026

Renan Santos elogia Janones por atuação na reta final da campanha de Lula

O ex-candidato recuperou uma publicação antiga em que dizia que Lula se tornaria "obsoleto"

Renan Santos respondeu à própria postagem, feita em 2021, em que chama Bolsonaro e Lula de
Renan Santos respondeu à própria postagem, feita em 2021, em que chama Bolsonaro e Lula de "obsoletos" - (crédito: Reprodução)

O ex-candidato à Presidência da República Renan Santos (Missão) elogiou a atuação do deputado federal André Janones (Rede-MG) na campanha do candidato à reeleição Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Renan respondeu à própria postagem, feita em 2021, em que chama Bolsonaro e Lula de “obsoletos”.

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“Parece que nunca errei. Janones sempre foi um comunicador popular de primeiro nível. Joga na liga do Cleitinho e do Nikolas a trinca mineira que vai determinar os rumos do país. O que ele fez na campanha do Lula será estudado nos próximos anos”, escreveu Renan Santos.

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Em 2021, ele afirmou que o verdadeiro representante do povo “chama-se André Janones”, que, segundo ele, chegaria no momento certo para “atropelar a tudo e a todos”.

“Ah, e pra lembrar: o verdadeiro representante do homem comum chama-se André Janones. Ele chegará no momento certo para atropelar a tudo e a todos. Bolsonaro resta obsoleto, tal qual Lula", disse em publicação no X.

Desde o primeiro turno, Janones atua com o canal Exército de Lula, que conta com mais de 9 milhões de seguidores no WhatsApp, e incentiva a mobilização digital para alcançar mais eleitores.

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Maria Beatriz Giusti

Repórter da editoria de Política

Estudante de jornalismo do 8º semestre. Passou pela Rádio Senado, TV Band e atualmente trabalha em Política, Economia e Brasil no Correio Braziliense.

Por Maria Beatriz Giusti
postado em 23/10/2026 13:25
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