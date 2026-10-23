Renan Santos elogia Janones por atuação na reta final da campanha de Lula

Renan Santos respondeu à própria postagem, feita em 2021, em que chama Bolsonaro e Lula de "obsoletos" - (crédito: Reprodução)

O ex-candidato à Presidência da República Renan Santos (Missão) elogiou a atuação do deputado federal André Janones (Rede-MG) na campanha do candidato à reeleição Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Renan respondeu à própria postagem, feita em 2021, em que chama Bolsonaro e Lula de “obsoletos”.

“Parece que nunca errei. Janones sempre foi um comunicador popular de primeiro nível. Joga na liga do Cleitinho e do Nikolas — a trinca mineira que vai determinar os rumos do país. O que ele fez na campanha do Lula será estudado nos próximos anos”, escreveu Renan Santos.

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Em 2021, ele afirmou que o verdadeiro representante do povo “chama-se André Janones”, que, segundo ele, chegaria no momento certo para “atropelar a tudo e a todos”.

“Ah, e só pra lembrar: o verdadeiro representante do homem comum chama-se André Janones. Ele chegará no momento certo para atropelar a tudo e a todos. Bolsonaro resta obsoleto, tal qual Lula", disse em publicação no X.

Desde o primeiro turno, Janones atua com o canal Exército de Lula, que conta com mais de 9 milhões de seguidores no WhatsApp, e incentiva a mobilização digital para alcançar mais eleitores.

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