Piso salarial da enfermagem avança com novo julgamento decisivo no STF

O Supremo Tribunal Federal retomou nesta sexta-feira (23/10) o julgamento de mérito sobre a ação que questiona o piso salarial da enfermagem. A votação ocorre no plenário virtual e tem conclusão prevista para 3 de novembro. A análise envolve a remuneração fixada em 2022 de R$ 4.750 para enfermeiros, com variações voltadas a técnicos e auxiliares.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Até o momento, três ministros registraram votos favoráveis ao piso. O grupo apresenta divergências sobre a extensão da responsabilidade financeira da União e sobre a exigência de dissídio coletivo caso empregados e empresas não alcancem acordo.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
Leia mais
-
Comissão no Senado aprova piso de R$ 13 mil para médicos e dentistas
-
Senado avança no piso de R$ 13.662 para médicos; proposta vai ao plenário
-
CAE retoma com "pauta-bomba" que eleva salário de médicos e cirurgiões-dentistas
Voto do relator e critérios de jornada
O relator do processo, Luís Roberto Barroso, hoje aposentado, propôs a jornada de 40 horas semanais como referência para o pagamento integral do valor, substituindo a regra geral de 44 horas.
Barroso determinou que a aplicação para celetistas depende de negociação coletiva prévia, que prevalece sobre o legislado. Caso a negociação termine sem consenso, o magistrado considerou desnecessária a instauração de dissídio coletivo.
Saiba Mais
- Política Análise: Meta abre espaço ao extremismo e coloca em xeque a igualdade na disputa eleitoral
- Política Em carta sem citar Flávio, bispos católicos relacionam candidatura à ameaça da democracia
- Política A negociação de Alcolumbre para indicação de Pacheco ao STF
- Política Janones prevê queda do "Exército do Lula" às vésperas do debate na Globo
- Política Propaganda eleitoral no rádio e TV termina nesta sexta
- Política PT reage a Flávio Bolsonaro e acusa senador de usar TSE para não abrir sigilos
Segundo o relator, estados, municípios e entidades privadas que atendam no mínimo 60% dos pacientes pelo SUS pagam o piso restrito aos repasses da União. Essas transferências federais devem bancar a diferença salarial e os encargos legais decorrentes.
Divergências apresentadas no julgamento
O ministro Dias Toffoli divergiu em parte do relator e recebeu o apoio do ministro Luiz Fux. Toffoli votou para que a União arque exclusivamente com a diferença remuneratória necessária para atingir a quantia estabelecida.
Esse posicionamento retira da obrigação da União os seguintes itens:
-
-
adicional de insalubridade;
-
adicional de periculosidade;
-
recursos destinados ao FGTS.
Toffoli também definiu que, caso os sindicatos profissionais e patronais não cheguem a um acordo, as partes devem instaurar dissídio coletivo no respectivo tribunal do trabalho.
Histórico do piso salarial
Barroso suspendeu a aplicação da remuneração em 2022 devido à falta de estimativa de impacto financeiro para estados, municípios e setor da saúde. O Congresso então aprovou emenda com medidas para viabilizar os pagamentos.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva abriu crédito especial de R$ 7,3 bilhões para viabilizar o reajuste. Barroso liberou os pagamentos por nova liminar com condicionantes: estados e municípios pagam no limite dos repasses federais e a iniciativa privada precisa realizar negociação sindical coletiva prévia.
Com informações da Agência Estado
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.