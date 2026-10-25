Vicentinho Júnior vence 2º turno e é o novo governador do Tocantins

Vicentinho Júnior vence segundo turno e é o novo governador do Tocantins. - (crédito: Pablo valadares/Secom)

Vicentinho Júnior (PSDB) é o novo governador do Tocantins. Após uma disputa acirrada com a senadora Professora Dorinha (União Brasil), o deputado federal venceu o segundo turno das eleições, realizado neste domingo (25/10).

A vitória foi confirmada com 64,07% dos votos válidos, contra 35,93% da adversária (com 86,93% de urnas apuradas). O resultado define quem comandará o Poder Executivo estadual pelos próximos quatro anos, sucedendo a atual gestão de Wanderlei Barbosa.

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No primeiro turno, realizado em 4 de outubro, Professora Dorinha (União) obteve 45,5% dos votos válidos, enquanto Vicentinho Júnior alcançou 43,9%. Com a diferença apertada entre os dois candidatos, a campanha para o segundo turno foi marcada por agendas intensas e pela busca dos votos dos eleitores indecisos.

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Trajetória política de Vicentinho Júnior

Natural de Goiânia (GO), Vicente Alves de Oliveira Júnior, conhecido como Vicentinho Júnior, tem 41 anos e formação na área empresarial. Ele exerce mandato de deputado federal desde 2015, tendo sido eleito para três mandatos consecutivos.

Ao longo da trajetória política, o parlamentar concentrou parte de sua atuação na articulação com municípios do interior e no diálogo com setores do agronegócio tocantinense. Também integrou a equipe de secretariado do governo estadual.