Flávio Bolsonaro volta atrás e diz que vai ao debate da Band após atitude de Lula

Flávio Bolsonaro (PL) confirmou nesta quarta-feira (14) que participará do debate presidencial promovido pela Band no próximo domingo (18), às 20h.
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A decisão foi anunciada menos de 24 horas depois de o senador afirmar que não pretendia comparecer ao encontro com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que disputa a reeleição.
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A mudança de posicionamento foi comunicada pelo próprio candidato em um vídeo publicado nas redes sociais.
Na gravação, Flávio afirmou que a declaração anterior tinha como objetivo provocar uma reação do adversário e levá-lo a confirmar presença no confronto televisivo.
"Lula, como você é previsível, né? Bastou eu falar que não ia no debate da Band para você no minuto seguinte falar que vai no debate. É claro que eu vou no debate, eu só queria que você confirmasse", declarou o senador.
Na sequência, o candidato do PL afirmou que pretende confrontar o presidente durante a transmissão. "Eu vou estar lá para esfregar a verdade na sua cara", disse. Flávio também declarou que pretende rebater as falas de Lula diante do público.
Lula já havia confirmado participação
A confirmação de Flávio aconteceu após Lula anunciar, na terça-feira (13), que compareceria ao debate.
Em uma mensagem em vídeo enviada à emissora, o presidente afirmou que esperava encontrar o adversário para apresentar aos eleitores as diferenças entre as candidaturas e os programas de governo.
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