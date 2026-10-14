Lula toma atitude após Flávio Bolsonaro desistir de debate na Band e anima eleitores - (crédito: Reprodução/Instagram)

A disputa presidencial de 2026 terá um novo capítulo no próximo domingo (18), quando a Band realizará o primeiro debate entre os candidatos que avançaram ao segundo turno.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) confirmou que estará presente, enquanto o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) declarou que não pretende comparecer ao encontro.

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A decisão de Flávio foi anunciada nesta terça-feira (13), após um evento político em São Paulo que marcou a adesão de 17 diretórios estaduais do MDB à sua candidatura.

A cerimônia contou com a participação do governador reeleito Tarcísio de Freitas (Republicanos), que declarou apoio ao senador.

Ao falar com a imprensa depois do compromisso, Flávio indicou que sua equipe ainda discute a estratégia para os últimos confrontos televisivos da campanha. "Não vou, não está previsto ir nesse debate domingo. Estamos analisando, quem vai dar a palavra final será minha equipe técnica, de ir no último debate", declarou.

O candidato do PL também deixou em aberto a possibilidade de participar do debate organizado pela TV Globo, previsto para 23 de outubro, dois dias antes da votação do segundo turno.

Lula confirma presença e provoca adversário

Horas depois do anúncio de Flávio, Lula gravou uma mensagem em vídeo para a Rede Bandeirantes, na qual confirmou sua participação no encontro e manifestou a expectativa de que o senador também compareça.

"No domingo, eu estarei no debate da TV Bandeirantes e espero que meu adversário compareça para que possamos mostrar para o povo a diferença entre os candidatos e os programas", disse o presidente.

Caso um dos candidatos falte, o espaço reservado a ele no estúdio permanecerá representado por um púlpito vazio, conforme as regras estabelecidas pela emissora, informou a emissora.

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