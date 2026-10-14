Lula toma atitude após Flávio Bolsonaro desistir de debate na Band e anima eleitores

A disputa presidencial de 2026 terá um novo capítulo no próximo domingo (18), quando a Band realizará o primeiro debate entre os candidatos que avançaram ao segundo turno.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) confirmou que estará presente, enquanto o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) declarou que não pretende comparecer ao encontro.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
A decisão de Flávio foi anunciada nesta terça-feira (13), após um evento político em São Paulo que marcou a adesão de 17 diretórios estaduais do MDB à sua candidatura.
A cerimônia contou com a participação do governador reeleito Tarcísio de Freitas (Republicanos), que declarou apoio ao senador.
Ao falar com a imprensa depois do compromisso, Flávio indicou que sua equipe ainda discute a estratégia para os últimos confrontos televisivos da campanha. "Não vou, não está previsto ir nesse debate domingo. Estamos analisando, quem vai dar a palavra final será minha equipe técnica, de ir no último debate", declarou.
O candidato do PL também deixou em aberto a possibilidade de participar do debate organizado pela TV Globo, previsto para 23 de outubro, dois dias antes da votação do segundo turno.
Lula confirma presença e provoca adversário
Horas depois do anúncio de Flávio, Lula gravou uma mensagem em vídeo para a Rede Bandeirantes, na qual confirmou sua participação no encontro e manifestou a expectativa de que o senador também compareça.
"No domingo, eu estarei no debate da TV Bandeirantes e espero que meu adversário compareça para que possamos mostrar para o povo a diferença entre os candidatos e os programas", disse o presidente.
Caso um dos candidatos falte, o espaço reservado a ele no estúdio permanecerá representado por um púlpito vazio, conforme as regras estabelecidas pela emissora, informou a emissora.
r
Saiba Mais
- Mariana Morais Maria Cândida promove nova rodada de debates sobre menopausa e saúde feminina
- Mariana Morais Esposa de herdeiro da Globo, atriz de 'Vai Que Cola' dá à luz e tem surpresa na hora do parto
- Mariana Morais Câncer que vitimou Netinho acende alerta para sinais que muitos ignoram; saiba quais
- Mariana Morais Netinho, ícone do axé music, morre aos 60 anos e causa da morte vem à tona
- Mariana Morais Idoso de 60 anos é agredido a pauladas após reclamar de fezes de cachorro
- Mariana Morais Ivete Sangalo surpreende novo namorado com gesto íntimo durante show e reação do empresário viraliza