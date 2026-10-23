Flávio critica Lula por endividamento familiar: "Uma dúzia de ovos agora tem 10 ovos"

Adversários à Presidência da República nas eleições de 2026, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) trocaram farpas durante o debate presidencial promovido pela TV Globo, nesta sexta-feira (23/10), sobre endividamento familiar, inflação e questões tributárias.

A troca de críticas começou quando Lula perguntou ao adversário se ele é favorável a tarifa zero nos finais de semana para os ônibus públicos. Em seguida, Flávio respondeu que é, sim, favorável à questão, mas que, independente da questão, o baixo salário mínimo é um problema. "Agora, não adianta nada, Lula, o salário mínimo ser de R$ 1.621,00 se você dá com uma mão e tira com os nove dedos".

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Em seguida, Lula defendeu os reajustes do mínimo acima da inflação. De acordo com ele, se não fosse pelo governo petista, os salários mínimos estariam estacionados na casa dos R$ 900. Depois, Flávio criticou o endividamento familiar. Para ele, a política econômica do governo Lula comprometeu as rendas dos trabalhadores. Além disso, gerou o aumento do custo de vida.

"Você simplesmente invade o bolso do contribuinte, você implementou a carga tributária mais alta desse país na história. Até agora, com a reforma tributária, ninguém sabe quanto vai ser o valor do Imposto de Valor Agregado, o IVA, que é o novo imposto que ele vai começar a cobrar a partir do ano que vem, e estima-se que seja de 28%. Ele já tinha que ter enviado para o Congresso Nacional um projeto de lei falando qual é a alíquota. Sabe por que ele não fez? Porque vai ser o maior IVA do mundo. O brasileiro vai pagar o maior imposto do mundo na era Lula", afirmou.

Flávio também citou o alto preço de diversos produtos nas prateleiras de supermercados. "Na época do presidente Bolsonaro, você tinha lá o seu R$ 600 do Bolsa Família — que foi o Bolsonaro que deu no mínimo R$ 600 — e você conseguia encher um carrinho de compra. Hoje, os R$ 600 não enchem mais o carrinho, você sabe por que que não enche? Por causa desse governo. Porque como ele gasta muito mais do que ele arrecada e ele precisa aumentar impostos para cobrir o que ele tá gastando, tirando dinheiro do seu bolso... Sabe qual é a consequência disso, gente? Inflação", afirmou.

"Nós temos uma das maiores taxas de juros do mundo. É a mesma taxa que reajusta a sua dívida (..) É por isso que hoje você chega no mercado e já tem lá disponível uma caixa de ovo, uma dúzia de ovos com 10 ovos. A dúzia virou 10! É por isso que você chega lá, tem um sabão em pó de 1 kg que, na verdade, era de 1 kg, agora é de 800 g que rende 1 kg (...) A barra de chocolate que antes tinha 120 g, agora tem só 80. O rolo de papel higiênico, que só tinha 40 metros, hoje tem 20. É porque tá difícil comprar. Quando você consegue comprar, você tá levando menos para sua casa. Esse é o legado do atual governo. Lula, por que que você endividou tanto o povo brasileiro?", questionou.

Além disso, Flávio prometeu reajustar o salário mínimo acima da inflação, e, com isso, reconstruir e devolver o poder de compra da população brasileira.

Os adversários à presidência se enfrentam nas urnas durante o segundo turno das eleições de 2026, marcada para este domingo (25/10).