Flávio diz que se arrepende de votar contra aumento da licença-maternidade

O senador Flávio Bolsonaro (PL) afirmou nesta sexta-feira (23/10) que se arrepende de ter votado contra o aumento da licença-maternidade quando era deputado estadual no Rio de Janeiro. Durante o segundo bloco do debate com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), na TV Globo, ele disse que hoje tomaria outra decisão.

Questionado por Lula sobre o voto, Flávio justificou que, na época, acreditava que a ampliação do benefício poderia dificultar a contratação de mulheres. “Eu estava errado”, declarou. O senador acrescentou que, depois de se casar e ter duas filhas, passou a compreender ainda mais a importância da presença materna nos primeiros meses de vida da criança. “Eu hoje votaria completamente diferente, candidato”, afirmou.

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Lula criticou a resposta e acusou o adversário de mudar de posição apenas durante a campanha eleitoral. O presidente disse que Flávio teve a oportunidade de apoiar a ampliação da licença quando era deputado, mas não o fez.

Na sequência, Lula questionou por que o senador chamou o Bolsa Família de “Bolsa Farelo” e classificou a expressão como uma falta de respeito com a população mais pobre. Flávio, por sua vez, criticou a atuação do governo federal e afirmou que Lula só voltou a dar atenção aos beneficiários do programa perto da eleição.

O senador também atacou o valor do reajuste que, segundo ele, representaria R$ 3 por dia. “Você compra três ovos com isso e olha lá”, disse.