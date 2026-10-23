Lula diz que Flávio "não gosta do Nordeste", que rebate: "Carioca mais nordestino"

O candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) prometeu reajustar o Bolsa Família e construir uma ferrovia ligando capitais do Nordeste durante o debate da TV Globo, nesta sexta-feira (23/10). Em confronto com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o senador defendeu investimentos na região e criticou a violência. “Lula, o Nordeste não é problema. O Nordeste é a solução. Eu vou ser o carioca mais nordestino que vocês já viram na face da Terra”, afirmou.

Na área de segurança pública, Flávio acusou governos estaduais aliados de Lula de permitir a expansão do Comando Vermelho e questionou o presidente sobre o avanço do crime organizado na região. O candidato também defendeu a cooperação com governadores de diferentes grupos políticos. Como exemplo, citou a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD), e afirmou que pretende trabalhar com ela para combater a criminalidade e ampliar os investimentos no estado.

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Flávio também atribuiu ao governo Jair Bolsonaro a conclusão de obras da transposição do Rio São Francisco. Segundo ele, Lula havia prometido entregar o empreendimento em 2009 e 2014, mas não cumpriu os prazos. “Sabe quem levou, quem concluiu as obras e fez finalmente chegar água até o Nordeste? Jair Messias Bolsonaro”, declarou. O senador ainda contestou um vídeo do ex-presidente durante a pandemia de covid-19, alegando que as imagens foram divulgadas fora de contexto.

Na área social, prometeu reajustar o Bolsa Família e permitir que beneficiários que consigam emprego com carteira assinada ou abram empresas continuem recebendo o auxílio temporariamente, até alcançarem estabilidade financeira. “Você não vai perder o seu Bolsa Família, vai ficar recebendo por mais um período até você estabilizar”, afirmou. A proposta, segundo ele, busca incentivar a entrada no mercado de trabalho sem que as famílias percam imediatamente a assistência.

Para estimular a economia nordestina, o candidato anunciou a construção de uma ferrovia ligando Salvador a São Luís, com passagem pelas capitais da região. Flávio argumentou que o projeto poderia ampliar o turismo e gerar oportunidades de renda para trabalhadores do setor. Apesar de apresentar a iniciativa como parte de seu plano de desenvolvimento regional, não detalhou os custos, o financiamento nem o prazo para a execução da obra.

*Estagiária sob supervisão de Ronayre Nunes