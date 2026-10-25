Reação de mesária com Flávio Bolsonaro rouba a cena no Rio

A expressão facial de uma mesária ao receber o senador Flávio Bolsonaro (PL), candidato à Presidência da República, para votar, viralizou nas redes sociais neste domingo (25/10), devido à aparente cara de tédio da mulher. O vídeo, gravado durante o segundo turno das eleições, provocou reações distintas entre internautas: enquanto alguns defenderam a mulher, outros criticaram a atitude.
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Flávio votou por volta das 8h20 na Escola Municipal Barão Homem de Mello, em Vila Isabel, na Zona Norte do Rio de Janeiro. Ele chegou acompanhado da mulher, Fernanda Bolsonaro, da mãe, Rogéria Bolsonaro, e do governador eleito do estado, Douglas Ruas (PL).
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Nas imagens que circulam na internet, a expressão da mesária ao receber o candidato chamou a atenção dos usuários. A cena passou a ser comentada em publicações sobre a votação, com internautas destacando a reação da trabalhadora.
Entre os comentários, uma pessoa escreveu: “Flávio votando, mas o que mais me chamou a atenção foi a cara de bunda da mesária”.
Outros usuários saíram em defesa da mulher e questionaram a expectativa de que ela demonstrasse simpatia pelo candidato. “Mulher tá no domingo dela, vendo um pateta que nem tem proposta concorrer à presidência, filhinho de papai. E vocês querem que ela fique sorrindo? Vão perseguir até os trabalhadores agora!?”, publicou outro internauta.
A repercussão ocorre durante a disputa presidencial entre Flávio Bolsonaro e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que concorrem no segundo turno realizado neste domingo. A votação começou às 8h e segue até as 17h, no horário de Brasília.
Após votar, Flávio afirmou que havia feito uma campanha “alegre e limpa” e declarou que “chegou a hora da mudança de verdade”. O senador também abordou temas como segurança pública e endividamento das famílias.
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