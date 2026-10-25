Nikolas diz que prorrogação de votação ajuda esquerda e critica ‘tumulto’

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) criticou a decisão do ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF), de estender o prazo de votação no segundo turno eleitoral neste domingo (25/10). Ele disse que a medida só prejudicaria o candidato Flávio Bolsonaro (PL) e a “direita do Brasil” e que o pedido feito pelo Partido dos Trabalhadores (PT) e acatado pelo magistrado teria o objetivo de causar “tumulto” no processo eleitoral.
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“É simples o saldo que está acontecendo agora. A esquerda desesperada, assim como o time ruim que está perdendo, só tem uma chance: tumultuar para vencer. Então, mesmo com todo esse tumulto, mesmo com tudo que eles estão alegando, eles irão perder”, disse o parlamentar, na noite deste domingo.
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A declaração ocorreu quando o deputado chegou ao local onde Flávio Bolsonaro acompanha a votação, ao lado de outros integrantes da campanha do presidenciável. Outros aliados, como o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e o prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes (MDB), também marcam presença.
“A prorrogação só ajuda o time que está perdendo. Então, no caso hipotético da direita perder, saibam que os únicos que foram prejudicados com isso se chamam Flávio Bolsonaro e a direita do Brasil”, disse o deputado a jornalistas.
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