Diferença de votos entre Lula e Flávio foi maior do que a de 2022, com Bolsonaro

Em 2022, Lula e Jair Bolsonaro tiveram a diferença de aproximadamente 2 milhões de votos válidos - (crédito: NELSON ALMEIDA e MAURO PIMENTEL / AFP)

A diferença de votos entre o presidente reeleito Luís Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) superou a atingida em 2022, quando o líder petista venceu Jair Bolsonaro nas urnas pela primeira vez. No segundo turno deste domingo (25/10), Lula foi eleito com 51,77% dos votos válidos, contra 48,23% de Flávio.

O líder petista superou Flávio por mais 4 milhões de votos. Já em 2022, Lula e Jair Bolsonaro, que buscava a reeleição, tiveram a diferença de aproximadamente 2 milhões de votos válidos, com 50,90% e 49,10% dos votos válidos, respectivamente.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Leia mais:

No empate do primeiro turno, Flávio despontou com 47,03% contra 45,16% de Lula. As últimas pesquisas de intenção de voto antes do segundo turno apontavam empate técnico entre os dois, com vantagem para o candidato do PL.

Com um pleito conturbado e virada na contagem de votos, essa é a quarta vez que o petista é eleito presidente da República e a segunda contra um membro do clã Bolsonaro.