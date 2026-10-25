Da contagem manual ao apura: a evolução da apuração de votos do TSE

Chegada da internet rápida agregou uma nova camada de transparência ao processo. - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

O eleitor brasileiro hoje acompanha a contagem de votos em tempo real pelo celular, atualizando dados a cada minuto. O termo "apura", que lidera buscas durante os períodos de votação, reflete o interesse da população em conferir a totalização oficial divulgada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) logo após o fechamento das seções às 17h (horário de Brasília).

O cenário atual contrasta fortemente com o modelo vigente até meados da década de 1990. Naquela época, o país parava por semanas enquanto milhares de servidores contavam cédulas de papel uma a uma em ginásios lotados de mesas apuradoras.

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O desafio das cédulas manuais

A apuração manual de votos gerava lentidão e insegurança. Cada urna de lona guardava milhares de folhas preenchidas à mão com caneta, o que aumentava a incidência de votos nulos acidentais e abria margem para contestações judiciais intermináveis.

A divulgação dos vencedores dependia de um transporte físico demorado, com caminhões e barcos levando malotes até os cartórios municipais. Em disputas acirradas, o país aguardava dias para conhecer governadores, senadores ou o presidente da República.

A virada com a tecnologia

A modernização começou em 1996, quando a Justiça Eleitoral introduziu o voto informatizado em 57 cidades com mais de 200 mil habitantes. A experiência pioneira acelerou a contagem e eliminou a subjetividade na interpretação da caligrafia dos eleitores.

Quatro anos depois, no pleito de 2000, o sistema cobriu todo o território nacional. A substituição do papel pelo teclado numérico garantiu que o cidadão digitasse diretamente a sua escolha, transformando o Brasil em referência mundial de automação eleitoral.

O avanço logístico reduziu o tempo de espera de semanas para poucas horas. A partir daquele momento, o boletim impresso ao fim do dia passou a certificar os votos computados em cada aparelho de forma pública e imediata na porta de cada seção.

Transmissão direta e checagem instantânea

A chegada da internet rápida agregou uma nova camada de transparência ao processo. Atualmente, a totalização utiliza redes criptografadas exclusivas, operando sem conexão com a rede pública durante o recebimento dos arquivos gerados pelas urnas.

Os dados chegam aos servidores centrais em Brasília, que alimentam instantaneamente a plataforma oficial de divulgação. O eleitor consegue verificar o resultado da própria seção minutos após o encerramento da votação, comparando a imagem do boletim físico com o dado que aparece na tela do aplicativo.

Essa estrutura técnica consolidou o acompanhamento minuto a minuto como um hábito nacional, transformando a conferência dos resultados em um processo acessível a qualquer pessoa conectada à internet.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.