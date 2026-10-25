Presidentes do Senado e da Câmara parabenizam Lula pela vitória histórica

O presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre (União-AP), e o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmaram que o Congresso Nacional está comprometido em contribuir para a pacificação do país após a reeleição de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Na noite deste domingo (25/10), os dois parabenizaram o petista pela vitória e destacaram a importância do diálogo entre os Poderes para enfrentar os desafios do próximo mandato.

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“Quero cumprimentar o candidato eleito, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que foi consagrado pela maioria dos eleitores para exercer a Presidência da República. Temos um processo eleitoral digno de todas as homenagens. Não só pela segurança, mas pela rapidez da apuração. Enquanto presidente da Câmara, quero dizer que a nossa Casa seguirá compromissada com o país”, disse Motta no início do pronunciamento.

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Alcolumbre também reconheceu o desempenho de Flávio Bolsonaro (PL), que disputou o segundo turno contra Lula. Segundo ele, o resultado demonstra a divisão política do país e reforça a necessidade de considerar as propostas apresentadas pelos dois candidatos durante a campanha.

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“Precisamos compreender que um país dividido não é bom para o povo brasileiro, não é bom para as instituições republicanas e não é bom para o futuro do Brasil nem para o futuro das nossas gerações”, declarou.

Motta ressaltou que o presidente reeleito deverá governar para todos os brasileiros, independentemente de suas posições políticas e ideológicas. Para ele, Lula terá a missão de unir o país, reduzir a polarização e fortalecer as instituições democráticas.

“Quero que o presidente reeleito possa fazer uma avaliação dos seus acertos, mas também dos erros cometidos. Temos um Brasil dividido, radicalizado. Com essa vitória de hoje, creio que o presidente terá uma oportunidade de reconciliar o país. Estaremos prontos, com diálogo, independência e harmonia, para dialogar e projetar o futuro do país”, disse.

Davi Alcolumbre afirmou que o Congresso estará à disposição para discutir propostas que contribuam para melhorar a vida da população. Segundo ele, o Legislativo continuará atuando com independência e em harmonia com os demais Poderes, sem deixar de debater temas importantes para a sociedade.

Ao comentar o processo eleitoral, Alcolumbre destacou a segurança e a agilidade das urnas eletrônicas e afirmou que a principal vitória foi a da democracia. Ele também ressaltou que o resultado das urnas deve ser respeitado e que a disputa eleitoral precisa dar lugar ao diálogo e à busca por soluções para os problemas do país.