Flávio não reconhece vitória de Lula e pede anulação das eleições

O senador Flávio Bolsonaro (PL), derrotado nas urnas neste domingo (25/10), disse que não reconhece o resultado do segundo turno e pedirá a anulação das eleições. A principal justificativa para isso seria a decisão do ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF), de prorrogar em duas horas o horário de votação em todo o país.

Na primeira fala após a derrota para o presidente reeleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o candidato disse que houve “falta de isonomia” com a decisão de Zanin, relator de um pedido do PT para prorrogar a votação no segundo turno em razão da falta de transporte público em três cidades da Bahia, incluindo a capital, Salvador.

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“É inexplicável ter acontecido o que aconteceu. Inclusive nas palavras de algum ministro que a própria imprensa replicou, as eleições deveriam ter sido anuladas nas condições que as coisas aconteceram neste momento”, afirmou Flávio.

Na sequência, o candidato derrotado disse ser “impossível” reconhecer o resultado das eleições “da forma como aconteceu” e que a campanha deve solicitar ao comitê jurídico um pedido de anulação do pleito.

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“Não vou aceitar que a regra do jogo tenha sido mudada em cima do jogo, mais uma vez, pelos amigos do Lula no Supremo Tribunal Federal. É inexplicável isso ter acontecido”, acrescentou Flávio.

No resultado das urnas, o candidato do PL ficou com 48,2% dos votos, ante 51,8% de Lula. A vitória do atual presidente foi confirmada antes das 22h (horário de Brasília).