Pedro Rousseff tranquiliza apoiadores após acidente de carro

O deputado federal eleito Pedro Rousseff (PT-MG) afirmou no domingo (25/10), que ele e o assessor que sofreram um acidente de carro na Rodovia Fernão Dias tiveram apenas ferimentos leves. Pelas redes sociais, o sobrinho neto da ex-presidente Dilma Rousseff tranquilizou apoiadores: "Revivemos".
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
O veículo em que o deputado eleito estava com o assessor de comunicação capotou três vezes durante o trajeto entre Belo Horizonte e São Paulo. Apesar do impacto, os dois tiveram apenas ferimentos leves.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
Em um vídeo gravado no local, Rousseff disse que seguia para a capital paulista para acompanhar a apuração da votação. Segundo ele, a chuva intensa contribuiu para que o motorista perdesse o controle do veículo.
"A gente saiu de Belo Horizonte para ir para São Paulo apurar a votação, e estava chovendo muito. O carro perdeu o controle e capotou. Capotou três vezes", disse.
Segundo o parlamentar, vereador em Belo Horizonte, os dois não tiveram "basicamente nenhum arranhão".
"Graças a Deus a gente não teve basicamente nenhum arranhão, sabe? Pouca coisa. Então, assim, isso aí de fato é o poder de Deus. Basicamente, revivemos", disse.
Nas últimas 24 horas, o Google Trends registrou o aumento de buscas pelo nome de Pedro Rousseff.