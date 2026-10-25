Sobrinho-neto de Dilma, Pedro Rousseff passa bem após grave acidente de carro

Sobrinho-neto de Dilma, o Deputado Federal Pedro Rousseff (PT-BH) se envolveu em um grave acidente de trânsito neste domingo (25/10), na Rodovia Fernão Dias, responsável por ligar as regiões metropolitanas de São Paulo (SP) e de Belo Horizonte (MG).

Segundo anunciou por meio das próprias redes sociais, Pedro estava acompanhado do assessor de comunicação e, juntos, deixavam a capital mineira com destino a São Paulo, onde acompanhariam a apuração do segundo turno da eleição presidencial.

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Apesar de não ter especificado mais detalhes sobre o acidente e em quais condições estava a pista da rodovia, o deputado contou que o carro capotou três vezes após a perda do controle. No momento do susto, chovia muito no local, de acordo com ele. Apesar disso, nenhum dos dois sofreu qualquer enfermidade e passam bem. "Sem nenhum arranhão", afirmou Pedro.

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"Graças a Deus estamos bem (...) Quero primeiro começar agradecendo Deus, e, depois, a equipe médica que nos atendeu, rapidamente (...) Graças a Deus não tivemos nenhum arranão. De fato é o poder de Deus, e, agora, revivemos, basicamente. Obrigado pelas mensagens de apoio", afirmou.

Na manhã deste domingo (25/10), Pedro acompanhou a ex-presidente Dilma Rousseff (PT) durante a ida dela às urnas, na capital mineira.

No primeiro turno das eleições de 2026, Pedro Rousseff foi eleito deputado federal por Minas Gerais, com 118.567 votos, para a legislatura de 2027 a 2031.