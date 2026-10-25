Sobrinho de Dilma Rousseff sofre acidente de carro na Fernão Dias

Sobrinho de Dilma sofre acidente na tarde deste domingo (25/10) - (crédito: Reprodução/Redes sociais)

O sobrinho da ex-presidente Dilma Rousseff, o deputado federal Pedro Rousseff (PT-MG), sofreu um acidente de carro na tarde deste domingo (25/10).

O parlamentar e seu assessor de comunicação viajavam de Minas Gerais para São Paulo para acompanhar a apuração dos votos. O acidente aconteceu na Rodovia Fernão Dias.

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A informação foi divulgada pela assessoria do parlamentar nas redes sociais. Ainda não há mais informações sobre o estado de saúde dos dois.

“A assessoria acompanha a situação e divulgará novas informações assim que estiverem disponíveis”, escreveu no X.

Pedro Rousseff obteve 118.567 votos nas eleições deste ano e conquistou uma cadeira de deputado federal por MG.