Sobrinho de Dilma Rousseff sofre acidente de carro na Fernão Dias

O sobrinho da ex-presidente Dilma Rousseff, o deputado federal Pedro Rousseff (PT-MG), sofreu um acidente de carro na tarde deste domingo (25/10).
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O parlamentar e seu assessor de comunicação viajavam de Minas Gerais para São Paulo para acompanhar a apuração dos votos. O acidente aconteceu na Rodovia Fernão Dias.
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A informação foi divulgada pela assessoria do parlamentar nas redes sociais. Ainda não há mais informações sobre o estado de saúde dos dois.
“A assessoria acompanha a situação e divulgará novas informações assim que estiverem disponíveis”, escreveu no X.
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Pedro Rousseff obteve 118.567 votos nas eleições deste ano e conquistou uma cadeira de deputado federal por MG.
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