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ELEIÇÕES 2026

Sobrinho de Dilma Rousseff sofre acidente de carro na Fernão Dias

O deputado Pedro Rousseff viajava de Minas para São Paulo para acompanhar a apuração dos votos

Sobrinho de Dilma sofre acidente na tarde deste domingo (25/10) - (crédito: Reprodução/Redes sociais)
Sobrinho de Dilma sofre acidente na tarde deste domingo (25/10) - (crédito: Reprodução/Redes sociais)

O sobrinho da ex-presidente Dilma Rousseff, o deputado federal Pedro Rousseff (PT-MG), sofreu um acidente de carro na tarde deste domingo (25/10). 

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O parlamentar e seu assessor de comunicação viajavam de Minas Gerais para São Paulo para acompanhar a apuração dos votos. O acidente aconteceu na Rodovia Fernão Dias.

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A informação foi divulgada pela assessoria do parlamentar nas redes sociais. Ainda não há mais informações sobre o estado de saúde dos dois. 

“A assessoria acompanha a situação e divulgará novas informações assim que estiverem disponíveis”, escreveu no X. 

Pedro Rousseff obteve 118.567 votos nas eleições deste ano e conquistou uma cadeira de deputado federal por MG.

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Maria Beatriz Giusti

Repórter da editoria de Política

Estudante de jornalismo do 8º semestre. Passou pela Rádio Senado, TV Band e atualmente trabalha em Política, Economia e Brasil no Correio Braziliense.

Por Maria Beatriz Giusti
postado em 25/10/2026 16:49
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