Deputado sugere separação da região Sul do resto do Brasil: "Livre"

Após a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre Flávio Bolsonaro (PL) na eleição presidencial, o deputado estadual Bruno Souza (PL-SC) defendeu, nesta segunda-feira (26/10), a separação da Região Sul do Brasil. Eleito por Santa Catarina nas eleições de 2026, o parlamentar propos a criação de um movimento separatista após o anúncio do resultado das urnas.

Por meio das redes sociais, o deputado afirmou que o Sul "merece ser livre", e sugeriu a abertura de um plebiscito para que a separação possa ocorrer.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

De acordo com ele, o resultado das urnas reforça a existência de divergências em prioridades no país, além de valores e preferências políticas do Sul diante do resto do Brasil. No entanto, internautas comentaram, na postagem, que a medida é inconstitucional. O Artigo 1º da Constituição Federal ressalta que a união dos estados brasileiros é indissolúvel.

Em outro post, o deputado endereçou uma mensagem aos nordestinos que foram à região sul "a trabalho", e que "não fazem o L". De acordo com Bruno, estas pessoas são "bem vindas". "Ajudem a cuidar do Sul!", escreveu.

Leia também: Musk questiona reeleição de Lula com post incompleto sobre votação



Bruno Souza obteve 40.327 mil votos, no total. O montante equivale a 0,94% de todos os votos válidos no estado.

Veja a postagem feita por Bruno Souza:

Como deputado eleito em Santa Catarina, vou cumprir a promessa de campanha: Convocar um PLEBISCITO para o povo catarinense (e do Sul) votar se ainda quer fazer parte desta Federação. As diferenças de preferências, prioridades e valores ficaram claras mais uma vez nesta eleição. O SUL MERECE SER LIVRE! — Bruno Souza (@brunosouzasc) October 26, 2026