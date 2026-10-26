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ELEIÇÕES 2026

Deputado sugere separação da região Sul do resto do Brasil: "Livre"

Deputado estadual Bruno Souza (PL-SC) se manifestou pelas redes sociais sobre o assunto

O deputado federal Bruno Souza (PL) - (crédito: Reprodução / Instagram / @brunosouza.sc)
O deputado federal Bruno Souza (PL) - (crédito: Reprodução / Instagram / @brunosouza.sc)

Após a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre Flávio Bolsonaro (PL) na eleição presidencial, o deputado estadual Bruno Souza (PL-SC) defendeu, nesta segunda-feira (26/10), a separação da Região Sul do Brasil. Eleito por Santa Catarina nas eleições de 2026, o parlamentar propos a criação de um movimento separatista após o anúncio do resultado das urnas.

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Por meio das redes sociais, o deputado afirmou que o Sul "merece ser livre", e sugeriu a abertura de um plebiscito para que a separação possa ocorrer. 

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De acordo com ele, o resultado das urnas reforça a existência de divergências em prioridades no país, além de valores e preferências políticas do Sul diante do resto do Brasil. No entanto, internautas comentaram, na postagem, que a medida é inconstitucional. O Artigo 1º da Constituição Federal ressalta que a união dos estados brasileiros é indissolúvel.  

Em outro post, o deputado endereçou uma mensagem aos nordestinos que foram à região sul "a trabalho", e que "não fazem o L". De acordo com Bruno, estas pessoas são "bem vindas". "Ajudem a cuidar do Sul!", escreveu. 

Bruno Souza obteve 40.327 mil votos, no total. O montante equivale a 0,94% de todos os votos válidos no estado.  

Veja a postagem feita por Bruno Souza:  

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Gabriel Botelho

Brasiliense de 21 anos, apaixonado desde o princípio da vida por esportes, mas de maneira um pouco mais afetuosa pelo futebol. No jornalismo desde 2020, ano de entrada no Ceub

Por Gabriel Botelho
postado em 26/10/2026 16:35
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