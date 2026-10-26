Vice-governador de SP defende processo eleitoral e questiona PL

O vice-governador de São Paulo, Felício Ramuth (MDB), publicou nesta segunda-feira (26/10), um pronunciamento nas redes sociais em que declara confiar plenamente no processo eleitoral brasileiro e respeitar o resultado das urnas, após a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).
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Ramuth, que apoiava a candidatura de Flávio Bolsonaro (PL), questionou a atuação do próprio Partido Liberal em relação à prorrogação do horário de votação. Ele afirmou que o partido também havia pedido a medida e criticou o fato de possíveis dúvidas terem sido levantadas após a divulgação do resultado.
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A votação foi estendida até as 19h para as seções eleitorais ainda abertas quando a medida foi determinada às 17h. A decisão judicial foi motivada por dificuldades enfrentadas por eleitores para chegar aos locais de votação.
O próprio PL havia pedido a prorrogação em municípios específicos, mas após a confirmação da vitória de Lula, Flávio Bolsonaro questionou a medida e afirmou que contestaria o resultado na justiça, alegando isonomia.
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Ramuth mencionou também que o impacto da prorrogação não afetou em grande escala o resultado final. "Além disso, o total de votos registrados após as 17 horas em todo o país foi insignificante diante da diferença entre os candidatos", disse.
Ele também avaliou que eventuais questionamentos deveriam ter sido apresentados antes da conclusão da apuração. "Se havia alguma dúvida quanto a essa prorrogação, o mais coerente seria tê-la questionado antes da apuração dos votos, e não somente após a confirmação do resultado", afirmou.
O vice-governador também afirma que respeita a escolha dos eleitores. "Trabalhamos para oferecer ao Brasil uma mudança que consideramos necessária, mas a maioria dos eleitores escolheu outro caminho, e respeito o resultado das urnas", escreveu.
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