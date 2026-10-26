Influenciadores brasileiros pedem intervenção de Trump após eleição de Lula

Após a vitória de Luís Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno das eleições presidenciais, neste domingo (25/10), influenciadores brasileiros inconformados com a derrota de Flávio Bolsonaro (PL) foram às redes sociais do presidente dos Estados Unidos Donald Trump pedir por intervenções no país. “Ajude o Brasil. Lula fez o mesmo que Maduro. Socorro”, comentou a modelo Emily Garcia em uma publicação do norte-americano.

O ator Thomaz Costa, famoso pela novela Carrossel, pediu para que Trump entrasse em contato. “Preciso falar com você. SOS”, comentou.

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A ex-BBB Emily Araújo também pediu ajuda ao republicano. “Ajude o Brasil”, comentou.

No perfil oficial de Trump no Instagram, comentários de brasileiros lotaram as publicações. Enquanto alguns alegam que as eleições foram fraudadas e pedem por intervenção dos EUA no Brasil, outros ironizam a derrota do clã Bolsonaro, aliado de políticos da extrema-direita norte-americana. “Aqui não, seu bucha”, comentou um internauta.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) confirmou a reeleição de Lula nesta terça (26) e realizou um teste de integridade entre cédulas e votos nas urnas eletrônicas, que não identificou qualquer indício de fraude no processo eleitoral.

O partido de Flávio Bolsonaro também já reconheceu a vitória de Lula nas urnas. Embora o candidato do PL tenha afirmado que não iria reconhecer o resultado, aliados recuaram na tese de anulação do pleito eleitoral nas horas seguintes.

Trump comentou sobre reeleição de Lula

O presidente norte-americano chegou a se pronunciar sobre as eleições brasileiras ao ser questionado por jornalistas. Ele afirmou que tem boas relações com Lula e, sem provas, alegou suspeita de fraude nas urnas.

“Pareceu horrível, para mim. Eu não tomei partido, mas me pareceu mais uma eleição fraudada, francamente. Eu não escolhi lados, mas pareceu algo horrível para o mundo, mais uma eleição”, lamentou o norte-americano.

Perguntado se vai intervir após o resultado, Trump desviou do assunto.

"Bem, eu não estou governando o Brasil, eu estou governando os Estados Unidos. Eu só pensei que a eleição foi... Eu gosto do Lula, eu me dou muito bem com ele, mas acho que pegou mal a forma como ela (a eleição) foi apurada, sabe?", afirmou.