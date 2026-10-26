PL, partido de Flávio Bolsonaro, reconhece resultado da eleição

O PL, partido de Flávio Bolsonaro (PL-RJ), reconheceu o resultado das eleições gerais à presidência da República de 2026, que terminou com vitória do opositor, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), reeleito para um quarto mandato. Nesta segunda-feira (26/10), o partido, em nota assinada pelo próprio presidente, Valdemar Costa Neto, ressaltou que, apesar do reconhecimento, acredita que "questionamentos levantados precisam ser devidamente esclarecidos".

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"Reconhecemos o resultado presidencial, proclamado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), mas entendemos que os questionamentos levantados precisam ser devidamente esclarecidos dentro de um debate político equilibrado e democrático. Seguiremos acompanhando os fatos e buscando respostas com responsabilidade, transparência e respeito às instituições", diz a nota.

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O posicionamento difere da atitude apresentada por Flávio após o fim da disputa pelo cargo máximo do Executivo. O senador afirmou que era "impossível" reconhecer a vitória de Lula, e que somaria esforços para anular o resultado das eleições. "Nós vamos usar o nosso jurídico, vamos pedir a anulação dessas eleições", disse Bolsonaro. O petista foi reeleito com 51,79% dos votos.

"O PL continuará firme, atuando com independência e responsabilidade na defesa da democracia, da liberdade e dos valores que representamos. Nosso compromisso é com o Brasil e com os milhões de brasileiros que confiam em nosso trabalho", completou a nota.

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Indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Kassio Nunes Marques, afirmou ter "absoluta segurança de todo o processo eleitoral".







