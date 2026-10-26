CEO polonês mostra bastidores da apuração ao lado de Flávio Bolsonaro

O executivo polonês Paul Malicki, CEO da Flapper, uma plataforma de táxi aéreo, mostrou nas redes sociais como foi a apuração dos votos do segundo turno da eleição presidencial, ao lado do candidato e senador Flávio Bolsonaro (PL). Em uma casa preparada para a festa da vitória no Lago Sul, um bairro nobre de Brasília, Malicki grava o momento em que sai de de um aeroporto executivo em Jundiaí (SP) para o deslocamento até a capital federal, com a trilha sonora de GTA.
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“Vamos na casa de Flávio em Brasília”, escreveu. A apuração foi reservada e, pelas imagens, teve telão, churrasco e muitas pessoas vestindo a camisa do Brasil. “Um ambiente bem descontraído aqui dentro”, escreveu o CEO.
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O polonês posou ao lado de João Paulo Dunélli, diretor comercial da Dunélli, marca brasileira tradicional de móveis de alto padrão e design de luxo; e do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, com a legenda: “Reencontrando velhos amigos”.
Em outro registro, Malicki enquadrou o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) e comentou a expressão do parlamentar: “A situação é tensa”. O empresário Tallis Gomes, presidente do G4 Educação, também aparece nas imagens. A presença de crianças no encontro, em frente ao telão, foi registrada em diferentes momentos, compartilhadas não só pelo CEO, mas por outros convidados.
Ao som da torcida “Vai virar” e “Vai pra cima deles, Flávio”, o executivo mostrou a animação dos bolsonaristas durante a apuração. De repente, “O clima tornou-se, de foco absoluto”, escreveu Malicki.
O cenário mudou e pelas imagens, o clima era de luto, quando os resultados passaram a indicar a vitória de Lula (PT), que ao final, recebeu 51,79% dos votos válidos, em uma virada histórica. Em uma das publicações, Malicki registrou o momento em que o petista ultrapassou Flávio na apuração, com 49,9% dos votos naquele momento.
“Enquanto o Brasil continuar com duas sociedades paralelas, a prosperidade jamais chegará. Faltam-me palavras neste momento; nós, empreendedores, precisávamos de uma mudança, e a oportunidade foi desperdiçada. Desejo o melhor para este país; vamos ver como a bolsa de valores reagirá amanhã”, desabafou o CEO.
Após acompanhar a apuração na capital federal, Malicki retornou a Jundiaí (SP). Os registros mostram os bastidores de um encontro privado ao lado de Flávio Bolsonaro e de empresários e políticos durante uma noite decisiva para a disputa presidencial.
Veja os bastidores:
*Estagiária sob supervisão de Rafaela Soares
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