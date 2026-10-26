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ELEIÇÕES 2026

Lula recebe 10,3 milhões de votos a mais; veja alta por região

Sudeste concentrou 4,8 milhões de votos adicionais entre os turnos, enquanto Nordeste registrou aumento de quase 3 milhões

A votação de Lula na região passou de 19.237.398 no primeiro turno para 24.037.731 no segundo. - (crédito: Pixabay)
A votação de Lula na região passou de 19.237.398 no primeiro turno para 24.037.731 no segundo. - (crédito: Pixabay)

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebeu cerca de 10,3 milhões de votos a mais no segundo turno das eleições de 2026 em comparação com a primeira votação, realizada em 4 de outubro. A diferença se distribuiu pelas cinco regiões brasileiras, com acréscimos que variaram de 474 mil a 4,8 milhões de votos. Os dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) mostram como a votação do presidente se alterou entre as duas etapas da disputa.

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O Sudeste registrou o maior acréscimo em números absolutos: foram 4.800.333 votos a mais. A votação de Lula na região passou de 19.237.398 no primeiro turno para 24.037.731 no segundo. O aumento corresponde a aproximadamente 46% dos 10,3 milhões de votos adicionais contabilizados nacionalmente.

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No Nordeste, o total passou de 21.494.584 para 24.450.432 votos, uma diferença de 2.955.848. A região respondeu por cerca de 28,5% do crescimento nacional. No segundo turno, Lula venceu nos nove estados nordestinos.

Veja como a votação de Lula mudou em cada região

No Sul, Lula recebeu 5.476.524 votos no primeiro turno e 6.809.370 no segundo. Foram 1.332.846 votos a mais, o equivalente a aproximadamente 12,9% do aumento nacional.

No Centro-Oeste, a votação passou de 2.963.043 para 3.733.919, com acréscimo de 770.876 votos. Já no Norte, o total subiu de 4.550.602 para 5.024.626, uma diferença de 474.024 votos.

Confira os números:

  • Sudeste: 4.800.333 votos a mais.

  • Nordeste: 2.955.848 votos a mais.

  • Sul: 1.332.846 votos a mais.

  • Centro-Oeste: 770.876 votos a mais.

  • Norte: 474.024 votos a mais.

Os acréscimos regionais somam 10.333.927 votos. O total nacional divulgado foi de aproximadamente 10,37 milhões de votos adicionais, diferença que pode decorrer da inclusão dos votos registrados no exterior e dos recortes de totalização utilizados nos levantamentos.

A comparação considera os votos recebidos por Lula em cada turno, e não a quantidade de eleitores que mudaram de candidato. Como a disputa passou de vários candidatos no primeiro turno para dois no segundo, o crescimento também reflete a nova configuração da votação na etapa final.

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Amanda S. Feitoza

Jornalista formada pela UnB, com passagens pela Secretaria de Segurança Pública do DF, pelo Instituto Federal de Brasília (IFB) e pela Máquina CW. Entusiasta nas áreas de cultura, educação e redes sociais, integra a equipe do CB-Online.

Por Amanda S. Feitoza
postado em 26/10/2026 16:49
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