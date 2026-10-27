Moraes manda Flávio Bolsonaro entregar passaportes em 24 horas (

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou à Polícia Federal que intime o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), candidato derrotado à Presidência, a entregar os passaportes, comum e diplomático, em até 24 horas. De acordo com fontes ligadas ao caso, ouvidas pelo Correio, a decisão ocorreu no inquérito que apura suposta lavagem de dinheiro do advogado Willer Tomaz, no qual Flávio também é investigado.
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Em um vídeo publicado nas redes sociais, Flávio afirmou que foi abordado por agentes da Polícia Federal quando deixava a casa do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado a 27 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado e outros crime. Ele disse ter sido intimidado a entregar o passaporte, em razão da decisão expedida pelo magistrado.
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"Quando eu estava saindo, a Polícia Federal do Lula estava na porta da casa dele e no meio da rua, eu fui intimado a entregar os meus passaportes e também estou proibido de deixar o país", afirmou Flávio em vídeo.
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O senador não mencionou o inquérito no qual é investigado com Tomaz e alegou que a ordem do ministro foi tomada após declaração do irmão, o deputado cassado Eduardo Bolsonaro, de que ele deveria sair do país se perdesse a eleição. "A decisão do Alexandre de Moraes se baseou numa fala do Eduardo de 23/10, de que eu deveria deixar o país se eu perdesse a eleição, eu nunca falei isso", acrescentou. O deputado cassado mora nos Estados Unidos e foi condenado por coação no curso do processo da trama golpista.
A Polícia Federal afirma que Willer usou casas de apostas esportivas, as chamadas bets, para lavar dinheiro. Existe a suspeita de que Flávio tenha sido sócio oculto de uma casa de jogos on-line.
Apostas on-line
De acordo com as investigações, somente neste ano, Tomaz movimentou R$ 1,3 bilhão em apostas on-line, especialmente no chamado Jogo do Tigrinho. Em 2025, foram R$ 5 bilhões, o que o tornou o maior apostador do país. Os valores movimentados não representam a quantia depositada, pois um montante bem menor adicionado ao saldo pode ser usado diversas vezes, entre ganhos e perdas nas plataformas.
Em um processo movido na Justiça de São Paulo, o advogado afirma que sofre de ludopatia — vício em jogos. O volume financeiro chamou a atenção dos investigadores por, aparentemente, não corresponder às atividades econômicas conhecidas do advogado.
A PF apura se Flávio teria atuado com Tomaz em um suposto esquema de lavagem de dinheiro. Os dois negam envolvimento no caso.
Na decisão de Moraes também consta a proibição de Flávio manter contato com o advogado Willer Tomaz. Na sexta-feira passada, Moraes determinou o bloqueio de bens móveis e imóveis e o sequestro de R$ 6 bilhões das contas de Willer, alvo de investigação por suspeitas de lavagem de dinheiro para Flávio.
As medidas foram determinadas no segundo inquérito aberto pelo Supremo em que Flávio é investigado. Esse inquérito, revelado pelo Estadão em 18 de outubro, está sob relatoria de Moraes.
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Renato SouzaRepórter
Repórter de política, setorista do Supremo Tribunal Federal (STF). Vencedor do Prêmio CNT de Jornalismo, possuí passagens pelo SBT, Record/R7 e está entre os jornalistas mais influentes do Twitter no Brasil.