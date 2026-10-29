Fuga de Flávio não leva à decretação automática de prisão

A fuga do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) do Brasil, após uma decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que o proibia de deixar o país, pode ter consequências para as investigações criminais às quais ele responde. Juristas ouvidos pelo Correio avaliam que o descumprimento de determinações judiciais pode levar à revisão das medidas cautelares e à adoção de novas diligências. Uma eventual prisão, porém, depende de requisitos legais e enfrenta restrições constitucionais específicas por se tratar de um parlamentar em exercício.

A Polícia Federal (PF) informou, nessa quarta-feira, que investiga as circunstâncias do descumprimento da ordem judicial. Os passaportes comum e diplomático de Flávio foram cancelados, e um alerta migratório foi inserido no sistema de controle de fronteiras. A corporação ressaltou que a restrição de documentos de viagem, isoladamente, não caracteriza formalmente alguém como foragido nem autoriza a prisão.

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Professor de direito e processo penal do Ibmec, Tédney Moreira explica que o descumprimento de uma obrigação imposta pela Justiça pode justificar o reforço das medidas cautelares. Entre as possibilidades estão novas restrições de deslocamento, comparecimento periódico às autoridades e outras providências adequadas ao caso. Segundo ele, se ficar demonstrado que Flávio deixou o país deliberadamente para evitar a atuação judicial, a conduta poderá ser considerada um elemento concreto de risco à aplicação da lei penal.

O especialista ressalta, contudo, que a saída do país não comprova, por si só, os crimes investigados. A análise deve considerar as circunstâncias da viagem, a natureza da ordem judicial e os riscos efetivos para a investigação. A prisão preventiva não decorre automaticamente do descumprimento: exige fundamentação jurídica e o preenchimento dos requisitos previstos no Código de Processo Penal.

A condição de senador acrescenta uma particularidade ao caso. O artigo 53 da Constituição Federal estabelece que deputados e senadores, desde a diplomação, só podem ser presos em flagrante de crime inafiançável. Nessa hipótese, os autos devem ser encaminhados à respectiva Casa legislativa em até 24 horas, para que os parlamentares deliberem sobre a prisão.

A advogada constitucionalista e professora universitária Lívia Medeiros destaca que a análise precisa respeitar as particularidades de cada investigação. Segundo ela, os procedimentos podem resultar em novas diligências, arquivamento ou oferecimento de denúncia pelo Ministério Público. Caso a acusação seja apresentada e recebida pela Justiça, começa a ação penal, com produção de provas e oportunidade para a defesa se manifestar.

A professora também observa que relações pessoais, contatos com empresários ou proximidade com investigados não são suficientes, isoladamente, para demonstrar participação criminosa.

No inquérito relacionado ao financiamento do filme Dark Horse, sobre a trajetória do ex-presidente Jair Bolsonaro, a apuração precisa esclarecer a origem dos recursos, a natureza das operações e a existência de eventual irregularidade. Flávio nega ter cometido ilegalidades no pedido de financiamento privado.

A permanência do senador nos Estados Unidos também pode exigir mecanismos de cooperação internacional para a realização de diligências, obtenção de informações e cumprimento de atos processuais. Moreira ressalta que eventual extradição depende de fundamento jurídico próprio, pedido formal e atendimento às exigências legais e aos tratados aplicáveis. O cancelamento de passaportes brasileiros, por si só, não equivale a um mandado internacional de prisão.

O professor de direito constitucional David Sobreira, da Universidade Christus (Unichristus), avalia que a distância pode dificultar a atuação das autoridades brasileiras. Na análise dele, a continuidade dos procedimentos dependerá dos instrumentos jurídicos disponíveis e da possibilidade de realizar atos processuais mesmo com o investigado no exterior. A situação, entretanto, não impede automaticamente o avanço das apurações ou eventual apresentação de denúncia.

Outro ponto envolve o fim do mandato parlamentar, previsto para fevereiro de 2027. De acordo com Lívia Medeiros, o encerramento do mandato não extingue investigações nem elimina eventual responsabilidade criminal. A definição do tribunal competente depende da relação entre os fatos apurados e o exercício da função pública, conforme o entendimento do STF sobre a manutenção do foro em determinadas hipóteses.

A eventual retomada do caso das chamadas rachadinhas, por sua vez, dependeria do conteúdo das decisões judiciais anteriores, da validade de novas provas e dos prazos de prescrição. A professora destaca que anulação de provas, rejeição de denúncia, arquivamento e absolvição definitiva são situações distintas, com consequências jurídicas próprias.No campo eleitoral, uma investigação também não produz inelegibilidade automática. A aplicação da Lei da Ficha Limpa depende do enquadramento em uma das hipóteses previstas na legislação e das decisões judiciais pertinentes.



