Valdemar diz que Bolsonaro não sabia de fuga de Flávio aos EUA

Flávio foi escolhido pelo pai como seu sucessor, mas acabou derrotado por Lula nas urnas no último domingo (25/10) - (crédito: Wilson Dias/Agência Brasil)

O presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, afirmou nesta quinta-feira (29/10) que Jair Bolsonaro “não sabia” que o filho Flávio Bolsonaro (PL-RJ) viajaria para os Estados Unidos. A declaração foi dada após uma visita ao ex-presidente, que cumpre prisão domiciliar em Brasília. Segundo Valdemar, os dois conversaram sobre o cenário político e a organização do partido nos estados, mas não trataram de uma possível anistia para Bolsonaro.

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Valdemar também comentou a situação de Flávio, que viajou para Miami e divulgou uma carta golpista com críticas às instituições brasileiras e a promessa de liderar a oposição do exterior. O dirigente disse compreender as circunstâncias enfrentadas pelo senador, mas ressaltou que não concorda com a forma como a situação se desenrolou. “Ninguém fica feliz de estar na situação que o Bolsonaro está e ver os filhos na situação que estão. Nós temos que resolver isso daí”, declarou.

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Ao falar sobre o encontro, o presidente do PL afirmou que fazia quase um ano que não conversava pessoalmente com Bolsonaro e que havia muitos assuntos a tratar. Segundo ele, a conversa passou principalmente pelo cenário político e pela organização partidária nos estados. “Conversei sobre eleição, falei o que eu posso pensar em todos os estados, os deputados estaduais, federais, candidatos nossos ao governo do Estado, que nós fizemos o maior número de governadores. E nós queremos tocar a vida para frente”, disse.

O dirigente também negou que tenha discutido com o ex-presidente uma movimentação no Congresso Nacional para aprovar uma anistia. Questionado sobre a possibilidade de uma medida para reverter a condenação de Bolsonaro, respondeu: “Não, não conversamos sobre esse assunto”. O ex-presidente cumpre prisão domiciliar em Brasília após ser condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a 27 anos e três meses de prisão por participação na trama golpista.

Ao encerrar, Valdemar voltou a defender que o partido deixe para trás o episódio e concentre esforços na atuação política. “O Flávio passou uma situação difícil, nós compreendemos. Mas não aprovamos. Queremos tocar o país para frente”, insistiu. A manifestação ocorre um dia depois da divulgação da carta de teor golpista, que teve alterações após a publicação inicial, incluindo a substituição da expressão “presidente eleito” por “líder do Brasil”.