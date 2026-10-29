A expectativa no Itamaraty para bilateral entre Vieira e Rubio

A eventual interlocução entre os ministros ocorre em um momento de atenção à relação diplomática entre os dois países, especialmente após a fuga de Flavio Bolsonaro - (crédito: Evaristo Sá/AFP -- Andrew Harnik / GETTY IMAGES)

Os ministros das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, e dos Estados Unidos, Marco Rubio, não têm reunião bilateral prevista durante o encontro do G20, em Atlanta, nos Estados Unidos. Segundo fontes do alto escalão do Itamaraty ouvidas pelo Correio, por enquanto, não há compromisso formal entre os chefes das diplomacias dos dois países à margem do evento.

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A ausência de uma agenda bilateral ocorre em meio às repercussões da eleição presidencial brasileira e aos desdobramentos da relação entre Brasília e Washington. O governo brasileiro acompanha os movimentos da administração de Donald Trump, sobretudo diante das recentes manifestações de integrantes do campo político norte-americano sobre o cenário eleitoral no Brasil.

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Embora não exista previsão de encontro reservado, a participação dos dois chanceleres no mesmo evento mantém aberta a possibilidade de contatos informais.

A eventual interlocução entre os ministros ocorre em um momento de atenção à relação diplomática entre os dois países, especialmente após a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e fuga de Flavio Bolsonaro (PL-RJ) aos EUA.