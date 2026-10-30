Bandeira verde mantém conta de luz sem cobrança extra em novembro

A conta de luz dos brasileiros não terá cobrança adicional em novembro. A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) anunciou nesta sexta-feira (30/10) que manterá a bandeira tarifária verde, em vigor desde outubro, diante da melhora nas condições de geração de energia no país.
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Entre maio e setembro, os consumidores estiveram sob a bandeira amarela, que acrescentava R$ 1,88 à conta a cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos. A mudança para o patamar verde foi anunciada em setembro, com validade inicial para outubro.
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Segundo a Aneel, o aumento das chuvas nas regiões onde estão localizadas as principais hidrelétricas favoreceu a recuperação dos reservatórios e as condições de geração. Com isso, diminui a necessidade de acionar usinas termelétricas, que têm custo de produção mais elevado.
“A bandeira verde, que está em vigor desde outubro, permanece em novembro devido às condições favoráveis de geração, com o aumento de chuvas nas regiões onde estão localizadas as principais usinas hidrelétricas, o que traz equilíbrio nos reservatórios. Nesse cenário, não haverá necessidade de maior acionamento de termelétricas, cujo custo é mais elevado”, informou a agência.
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