Mauro Vieira e Marco Rubio acertam encontro bilateral Brasil-EUA até dezembro

O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, conversaram nesta sexta-feira (30/10), durante uma reunião de chanceleres do G20, que ocorre em Atlanta, nos EUA. A conversa resultou no acerto de uma nova reunião entre os dois antes da cúpula de líderes do grupo, prevista para dezembro deste ano. A informação foi confirmada ao Correio por fontes do Itamaraty.

Vieira está nos Estados Unidos para participar da reunião de ministros das Relações Exteriores do G20, que é realizada nesta sexta e também no sábado (31/10). A agenda reúne representantes das principais economias desenvolvidas e emergentes para discutir temas de interesse internacional.

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De acordo com o Ministério das Relações Exteriores, a programação prevê três sessões de trabalho, dedicadas a questões geopolíticas, energia e cadeias de suprimento. O chanceler brasileiro também tem reuniões bilaterais com seus homólogos.

A conversa com Rubio ocorre em um momento de articulação entre os governos brasileiro e norte-americano, que buscam manter canais de diálogo sobre temas da agenda bilateral.