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RELAÇÕES INTERNACIONAIS

Mauro Vieira e Marco Rubio acertam encontro bilateral Brasil-EUA até dezembro

Chanceler brasileiro e secretário de Estado dos EUA conversaram durante reunião de ministros em Atlanta; novo encontro deve ocorrer antes de dezembro

Marco Rubio e Mauro Vieira no G20 - (crédito: Itamaraty/Divulgação)
Marco Rubio e Mauro Vieira no G20 - (crédito: Itamaraty/Divulgação)

O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, conversaram nesta sexta-feira (30/10), durante uma reunião de chanceleres do G20, que ocorre em Atlanta, nos EUA. A conversa resultou no acerto de uma nova reunião entre os dois antes da cúpula de líderes do grupo, prevista para dezembro deste ano. A informação foi confirmada ao Correio por fontes do Itamaraty.

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Vieira está nos Estados Unidos para participar da reunião de ministros das Relações Exteriores do G20, que é realizada nesta sexta e também no sábado (31/10). A agenda reúne representantes das principais economias desenvolvidas e emergentes para discutir temas de interesse internacional.

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De acordo com o Ministério das Relações Exteriores, a programação prevê três sessões de trabalho, dedicadas a questões geopolíticas, energia e cadeias de suprimento. O chanceler brasileiro também tem reuniões bilaterais com seus homólogos.

A conversa com Rubio ocorre em um momento de articulação entre os governos brasileiro e norte-americano, que buscam manter canais de diálogo sobre temas da agenda bilateral.

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Nathallie Lopes

Repórter

Jornalista e também formada em relações internacionais. É repórter do site do Correio, onde escreve sobre temas diversos, e assina o Blog do Servidor

Renato Souza

Repórter

Repórter de política, setorista do Supremo Tribunal Federal (STF). Vencedor do Prêmio CNT de Jornalismo, possuí passagens pelo SBT, Record/R7 e está entre os jornalistas mais influentes do Twitter no Brasil.

Por Nathallie Lopes e Renato Souza
postado em 30/10/2026 22:15 / atualizado em 30/10/2026 22:46
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