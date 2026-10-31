Carlos diz que Bolsonaro sente 'muita saudade’ de Flávio após ida aos EUA

Durante a gravação, Carlos evitou comentar diretamente o cenário político e disse temer possíveis consequências para o pai - (crédito: REDES SOCIAIS/REPRODUÇÃO)

O senador eleito Carlos Bolsonaro (PL-SC) disse, neste sábado (31/10), que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) está sentindo saudade do filho Flávio Bolsonaro (PL), que deixou o Brasil rumo aos Estados Unidos após ser derrotado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno das eleições presidenciais. A declaração foi feita em um vídeo publicado nas redes sociais após uma visita de Carlos ao pai.

“Ele falou que tá com muita saudade do Flávio. Não é muito falar isso, mas as coisas vão cada vez pesando mais”, disse Carlos, mencionando o irmão Eduardo Bolsonaro, que também está nos Estados Unidos.

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Durante a gravação, Carlos evitou comentar diretamente o cenário político e disse temer possíveis consequências para o pai. Ele também classificou a saída de Flávio do Brasil como um exílio. O parlamentar eleito também demonstrou preocupação com a saúde de Jair Bolsonaro. Segundo ele, o pai voltou a apresentar episódios de soluço, além de mudanças no peso e no volume abdominal.

“O soluço dele voltou. É claro que, devido às circunstâncias que acabam afetando o psicológico dele, essas coisas acontecem. Me assusta um pouquinho o crescimento da barriga dele e o emagrecimento”, relatou.

-Mais um dia, mesmo que por duas horas, com meu pai, o Presidente Jair Bolsonaro. -Sábado (31 de outubro de 2026). Com @jairbolsonaro, @FlavioBolsonaro e @BolsonaroSP. https://t.co/qtJZ0lyNTb — Carlos Bolsonaro (@CarlosBolsonaro) October 31, 2026

Flávio nos EUA

Após ser derrotado por Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno das eleições presidenciais, em 25 de outubro, o senador Flávio Bolsonaro (PL) deixou o Brasil rumo aos Estados Unidos. Já em território norte-americano, divulgou uma carta em que declarou não reconhecer o resultado das urnas, alegou, sem apresentar provas, a ocorrência de fraude eleitoral e se autoproclamou o “verdadeiro presidente do Brasil”. A manifestação ocorreu apesar de o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ter atestado a regularidade da votação e proclamado a vitória de Lula.

