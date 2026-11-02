Janones descarta ministério de Lula e diz que prefere Câmara

O deputado federal André Janones (Rede-MG) afirmou, na noite de domingo (1º/11), que não pretende assumir um ministério no quarto mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Em publicação no X, o parlamentar disse que prefere permanecer na Câmara dos Deputados, onde acredita ter mais liberdade para atuar em defesa do petista.
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“Um ministério seria minha zona de conforto”, escreveu Janones. Segundo ele, a estrutura de um cargo no Executivo impõe limitações que poderiam comprometer a atuação política. “Não posso ter as amarras da liturgia de um cargo nem ficar preso em compromissos burocráticos”, afirmou.
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O deputado também destacou que pretende continuar mobilizando apoiadores de Lula, especialmente por meio das redes sociais. “O único lugar onde eu conseguirei entregar ao Presidente Lula exatamente o mesmo que entreguei neste segundo turno, é na Câmara dos Deputados!”, declarou.
Porque não desejo ser ministro ? Porque não posso ter as amarras da liturgia de um cargo nem ficar preso em compromissos burocráticos! O único lugar aonde eu conseguirei entregar ao Presidente Lula EXATAMENTE o mesmo que entreguei neste segundo turno, é na câmara dos deputados! Um ministério seria minha zona de conforto, mas o que eu quero é ajudar o presidente com o exército para que ele tenha a melhor avaliação de um mandato de toda a vida dele!— André Janones (@AndreJanonesMG) November 2, 2026
Janones disse ainda que quer contribuir para que Lula alcance a melhor avaliação de seus mandatos. A atuação na Câmara, segundo o parlamentar, permitiria manter a mobilização política e digital que marcou a participação na campanha presidencial.
"Exército do Lula"
Janones ganhou destaque especialmente no segundo turno das eleições presidenciais, quando liderou o chamado “Exército do Lula”, canal de mobilização digital no WhatsApp que reúne mais 10 milhões de apoiadores do Lula. A iniciativa buscou ampliar a circulação de conteúdos favoráveis ao presidente e engajar eleitores nas redes sociais.
A atuação do deputado durante a campanha alimentou especulações sobre uma possível participação no próximo mandato de Lula, inclusive em uma eventual estrutura voltada à comunicação digital. Lula mencionou Janones em discursos após a vitória eleitoral, o que reforçou as expectativas sobre o destino do parlamentar.
A estratégia de Janones de descartar ministério e preferir a Câmara ocorre em meio ao cenário de um Congresso com forte presença de parlamentares da oposição, o que deve exigir articulação política do governo para aprovar propostas.