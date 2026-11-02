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'EXÉRCITO DO LULA'

Janones descarta ministério de Lula e diz que prefere Câmara

Deputado afirma que quer manter mobilização digital em apoio ao presidente e evitar compromissos burocráticos de uma eventual pasta

No discurso da vitória, Lula reconheceu a importância de Janones para a campanha no 2º turno. Deputado mobilizou a militância - (crédito: Ricardo Stuckert)
No discurso da vitória, Lula reconheceu a importância de Janones para a campanha no 2º turno. Deputado mobilizou a militância - (crédito: Ricardo Stuckert)

O deputado federal André Janones (Rede-MG) afirmou, na noite de domingo (1º/11), que não pretende assumir um ministério no quarto mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Em publicação no X, o parlamentar disse que prefere permanecer na Câmara dos Deputados, onde acredita ter mais liberdade para atuar em defesa do petista.

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“Um ministério seria minha zona de conforto”, escreveu Janones. Segundo ele, a estrutura de um cargo no Executivo impõe limitações que poderiam comprometer a atuação política. “Não posso ter as amarras da liturgia de um cargo nem ficar preso em compromissos burocráticos”, afirmou.

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O deputado também destacou que pretende continuar mobilizando apoiadores de Lula, especialmente por meio das redes sociais. “O único lugar onde eu conseguirei entregar ao Presidente Lula exatamente o mesmo que entreguei neste segundo turno, é na Câmara dos Deputados!”, declarou.

Janones disse ainda que quer contribuir para que Lula alcance a melhor avaliação de seus mandatos. A atuação na Câmara, segundo o parlamentar, permitiria manter a mobilização política e digital que marcou a participação na campanha presidencial.

"Exército do Lula"

Janones ganhou destaque especialmente no segundo turno das eleições presidenciais, quando liderou o chamado “Exército do Lula”, canal de mobilização digital no WhatsApp que reúne mais 10 milhões de apoiadores do Lula. A iniciativa buscou ampliar a circulação de conteúdos favoráveis ao presidente e engajar eleitores nas redes sociais.

A atuação do deputado durante a campanha alimentou especulações sobre uma possível participação no próximo mandato de Lula, inclusive em uma eventual estrutura voltada à comunicação digital. Lula mencionou Janones em discursos após a vitória eleitoral, o que reforçou as expectativas sobre o destino do parlamentar.

A estratégia de Janones de descartar ministério e preferir a Câmara ocorre em meio ao cenário de um Congresso com forte presença de parlamentares da oposição, o que deve exigir articulação política do governo para aprovar propostas.

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Nathallie Lopes

Repórter

Jornalista e também formada em relações internacionais. É repórter do site do Correio, onde escreve sobre temas diversos, e assina o Blog do Servidor

Por Nathallie Lopes
postado em 02/11/2026 09:07 / atualizado em 02/11/2026 09:36
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