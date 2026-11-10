Lula recebe elogios de Erdogan por vitória e negocia parcerias com Turquia

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reuniu, nesta terça-feira (10/11), com o presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, à margem da COP31, em Antália. Durante o encontro, o líder turco parabenizou o petista pela vitória nas eleições presidenciais de outubro e destacou a mobilização popular registrada no Brasil durante a disputa. “O presidente Erdogan cumprimentou-me pela vitória eleitoral e destacou a expressiva mobilização que tomou conta das ruas no Brasil por ocasião das eleições”, relatou Lula nas redes sociais.

A reunião também teve como pauta o fortalecimento das relações diplomáticas entre os dois países, que completam cem anos em 2027. Segundo Lula, Erdogan se comprometeu a realizar uma visita de Estado ao Brasil, acompanhado de uma delegação empresarial. Os presidentes discutiram, ainda, a realização da primeira reunião do Conselho Estratégico bilateral, em nível de vice-presidentes, para ampliar a cooperação entre os governos.

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No campo econômico, os líderes avaliaram a possibilidade de expandir o comércio bilateral, que já alcança US$ 5,9 bilhões. “Destaquei o interesse de estabelecer parceria mais robusta na área de defesa com a Turquia”, afirmou o presidente brasileiro. A aproximação também poderá envolver o setor de minerais críticos, considerado estratégico para a indústria e a transição energética.

Lula mencionou a criação de um conselho vinculado à Presidência da República para formular políticas nacionais sobre minerais críticos e incentivar o processamento desses recursos em território brasileiro. O petista também sinalizou interesse em estabelecer uma cooperação com os turcos nessa área, além de dar continuidade às iniciativas climáticas lançadas durante a COP30, realizada em Belém.

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Na agenda internacional, os dois presidentes discutiram os conflitos globais e a necessidade de fortalecer os mecanismos de diálogo entre os países. “Sobre a conjuntura global, concordamos na importância de trabalhar pela paz e na defesa do multilateralismo”, destacou Lula.