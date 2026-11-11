Crédito rural é aprovado após retirada de jabuti sobre cigarros eletrônicos

Produtores rurais que enfrentam dificuldades financeiras em razão de perdas na produção poderão contar com novas condições para reorganizar suas dívidas. O Senado aprovou, nesta quarta-feira (11/11), a Medida Provisória nº 1.376/2026, que autoriza a criação de linhas especiais de crédito para renegociar débitos do setor agropecuário. A proposta já passou pela Câmara dos Deputados e agora depende da sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).
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Para ter acesso às condições previstas, os agricultores deverão comprovar prejuízos em pelo menos duas safras realizadas entre 2019 e 2025. Outro requisito é que as perdas tenham provocado uma redução de, no mínimo, 30% da renda inicialmente esperada. Os financiamentos terão taxas anuais entre 6% e 12%, com possibilidade de parcelamento em até oito anos.
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A MP estabelece condições ainda mais favoráveis para os casos de maior comprometimento financeiro. Nessas situações, os juros poderão variar de 5% a 11% ao ano, enquanto o prazo para pagamento será estendido para até uma década. A renegociação também não ficará restrita aos empréstimos bancários: obrigações financeiras assumidas com cooperativas e empresas fornecedoras de insumos agrícolas poderão entrar nos acordos.
A iniciativa ocorre em meio ao crescimento da inadimplência no financiamento rural. Conforme informações do governo apresentadas durante a análise da proposta, o percentual de produtores com pagamentos em atraso subiu de 3,99%, em maio de 2024, para 7,17% em maio deste ano. O mecanismo aprovado busca criar alternativas para que agricultores afetados por sucessivas perdas consigam reorganizar seus compromissos financeiros.
Durante a votação, os senadores também decidiram retirar três dispositivos que haviam sido incorporados ao texto, mas não tratavam da renegociação de débitos agrícolas. A exclusão foi proposta pelo senador Alessandro Vieira (MDB-SE) e atingiu artigos sobre a comercialização de cigarros eletrônicos, o funcionamento de lojas francas (free shops) e a ampliação do período para renegociação de antigas dívidas habitacionais vinculadas ao Fundo de Compensação de Variações Salariais (FCVS).
Jabuti
Um dos pontos retirados previa que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) elaborasse regras para a venda de cigarros eletrônicos, atualmente proibida no Brasil. Vieira questionou a inclusão do assunto em uma proposta de crédito rural e defendeu que a discussão sobre o tema ocorresse separadamente. A retirada dos dispositivos não comprometeu os demais pontos da medida provisória, que não precisará retornar à Câmara e segue para análise de Lula.
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