PF deflagra 2° fase da operação que investiga financiamento de "Dark Horse"

PF deflagra segunda fase de operação para rastrear emendas sobre filme de Bolsonaro - (crédito: Reprodução)

A Polícia Federal deflagrou, nesta sexta-feira (13/11), a segunda fase da Operação Make Up, que investiga suposto desvio de recursos públicos oriundos de emendas parlamentares. Os policiais cumprem hoje um mandado de busca e apreensão, expedido pelo Supremo Tribunal Federal (STF), autorizada pelo ministro Flávio Dino.

Esta segunda fase da operação apura a possível prática dos crimes de peculato, falsidade documental, lavagem de dinheiro, organização criminosa e crimes licitatórios.

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A primeira fase, deflagrada em 10 de setembro, cumpriu 49 mandados de busca e apreensão e a aplicação de medidas cautelares severas contra 29 pessoas investigadas, com o objetivo de esclarecer o financiamento do filme Dark Horse, obra biográfica sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro.

As buscas atingiram o deputado federal Mario Frias (PL-SP) e a empresária Karina Ferreira da Gama, dona da produtora Go UP e presidente do Instituto Conhecer Brasil (ICB), que tiveram os passaportes recolhidos, proibidos de sair do país e de manter contato entre si. Em um dos endereços do deputado, foram apreendidas sete armas de fogo.