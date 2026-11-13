Câmara pede que STF derrube regras de Dino sobre fim da escala 6x1

Um dos principais questionamentos envolve a autorização para distribuir as 42 horas semanais em cinco dias - (crédito: Thiago Cristino/Câmara dos Deputados)

A Câmara dos Deputados apresentou ao Supremo Tribunal Federal (STF), nesta sexta-feira (13/11), uma manifestação contrária a parte das regras estabelecidas pelo ministro Flávio Dino para a implementação do fim da escala 6x1. No documento, a Advocacia da Casa solicita que os ministros não referendem alguns trechos da liminar e mantenham os parâmetros definidos pelo Congresso Nacional durante a aprovação da mudança na jornada de trabalho.



Apesar das divergências, o Legislativo concorda com a preservação do cronograma de transição. A partir de 16 de dezembro, o limite semanal deverá passar de 44 para 42 horas, com garantia de dois dias de descanso remunerado. A redução para 40 horas semanais está prevista para dezembro de 2027. A Câmara, no entanto, considera que outros pontos da decisão do relator ultrapassam os limites estabelecidos pela emenda constitucional.



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Um dos principais questionamentos envolve a autorização para distribuir as 42 horas semanais em cinco dias, com expediente diário de até oito horas e 24 minutos, mesmo sem negociação coletiva. Para a Advocacia da Câmara, a ampliação da jornada diária durante o período de transição depende de acordo ou convenção entre trabalhadores e empregadores, conforme previsto na norma aprovada pelo Parlamento.



A Casa também discorda da flexibilização das regras para compensação dos dias de descanso. Dino afastou limites semanais e mensais para a organização das folgas por meio de negociações coletivas. Na avaliação da Câmara, a retirada dessas restrições pode permitir que trabalhadores permaneçam por períodos prolongados sem repouso, comprometendo a garantia de descanso prevista na emenda. O Legislativo ainda questiona a possibilidade de o Executivo estabelecer uma regulamentação provisória nos primeiros 90 dias, caso não haja consenso nas negociações.



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Outro ponto de divergência diz respeito ao prazo de 180 dias estabelecido pelo ministro para que o Congresso regulamente regimes diferenciados de jornada e descanso para determinadas atividades. A Câmara também contesta o período concedido para a criação de regras de adaptação destinadas a microempresas e empresas de pequeno porte. A Advocacia da Casa defende que sejam respeitados os critérios e prazos definidos originalmente pelo Legislativo.



A manifestação ainda questiona a redução de um ano para 180 dias do período de adaptação dos contratos administrativos e a extensão de uma exceção ao controle de jornada a empresas estatais que atuam em regime de concorrência. O posicionamento foi apresentado enquanto o plenário virtual do STF analisa a liminar. Até o momento, Alexandre de Moraes acompanhou Dino, formando placar de 2 a 0 pela confirmação integral da decisão. Os demais ministros têm até segunda-feira (16), às 11h, para registrar os votos.



