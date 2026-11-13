STF suspende prazos processuais após pane em serviços da Microsoft

Instabilidade também provocou dificuldades para profissionais que precisam utilizar os serviços eletrônicos do Supremo - (crédito: Wallace Martins/STF)

O Supremo Tribunal Federal (STF) suspendeu a contagem dos prazos processuais nos dias 12 e 13 de novembro após uma falha na infraestrutura tecnológica da Microsoft provocar instabilidade em serviços utilizados pela Corte. A decisão foi formalizada nesta sexta-feira (13/11) pelo presidente do tribunal, Edson Fachin, após solicitação do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

A medida busca evitar prejuízos a advogados e às partes envolvidas em processos que tramitam no Supremo. De acordo com o tribunal, a contagem dos prazos será retomada na próxima segunda-feira (16).

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O problema tecnológico começou na tarde de quinta-feira (12) e atingiu diferentes plataformas da Microsoft, entre elas o Outlook, utilizado para o envio e recebimento de e-mails, e o Microsoft Teams, ferramenta de comunicação e videoconferência.

A instabilidade também provocou dificuldades para profissionais que precisam utilizar os serviços eletrônicos do Supremo. Segundo informações divulgadas pelo tribunal, advogados podem ter enfrentado problemas para acessar o sistema de peticionamento eletrônico em razão da impossibilidade de receber, pelo e-mail cadastrado, os códigos necessários para autenticação.

O STF esclareceu que os demais sistemas da Corte continuaram funcionando normalmente. As atividades jurisdicionais não foram interrompidas, incluindo os julgamentos realizados no Plenário Virtual.