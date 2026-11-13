Influenciadores bolsonaristas detonam aceno de Valdemar à reeleição de Motta

O influenciador Thiago Asmar, conhecido como Pilhado, em entrevista com Jair Bolsonaro no ano de 2022 - (crédito: Reprodução/YouTube)

Influenciadores digitais do campo da direita bolsonarista se manifestaram contra acenos feitos nesta semana pelo presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, a um possível apoio do partido à reeleição do presidente da Câmara Federal, deputado Hugo Motta (Republicanos). Diante dessas críticas, o cacique do PL publicou vídeo nesta sexta-feira (13/11) em que reproduz seu discurso na convenção do PL, nesta semana, em que ele justifica apoio ao bloco de Motta para angariar presidências em comissões temáticas na Casa nos próximos dois anos.

Apesar de endossar o voto de seus correligionários a Hugo Motta, o presidente do PL ponderou que o partido vai consultar seus deputados para fechar uma decisão. Vamos mandar um documento para cada deputado com propostas e hipóteses. O documento será aberto a cada representante de estado. Temos de definir se vamos ou não participar do bloco (em apoio a Motta)”, disse Valdemar, no pronunciamento na convenção do PL, na quarta-feira passada.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Próximo ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Motta é visto por influenciadores como o jornalista esportivo Thiago Asmar — conhecido pelo apelido de Pilhado — como um aliado do petista. “Se o PL apoiar a candidatura de Hugo Motta a presidente da Câmara depois desse mandato patético que ele fez sendo aliado do Lula, eu particularmente não apoio mais o partido PL”, protestou, em vídeo publicado nas redes sociais, para mais de quatro milhões de seguidores.

Em outra postagem, nesta sexta, o influenciador bolsonarista convoca outro influenciadores a questionar o aceno do PL. No post, ele também reproduziu vídeo em que o senador e ex-candidato a presidente Flávio Bolsonaro (PL) condena um eventual apoio à reeleição de Hugo Motta a mais um mandato presidente da Câmara, a partir de fevereiro do ano que vem.

“Jamais iria na linha de apoiar a reeleição (de Motta) por tudo que ele não entregou durante seu mandato. Ele prometeu anistia, não entregou. Daí, veio com dosimetria, participou de toda a articulação, aliás, junto com o Alexandre de Moraes (ministro do Supremo Tribunal Federal”, protestou Flávio, que foi para os Estados Unidos um dia após ter sido derrotado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva no pleito presidencial.

Leia também: STF tem quatro votos para manter decisão de Dino sobre escala 6x1

PL divido na Câmara

As sinalizações negativas de Flávio Bolsonaro e influenciadores políticos a um eventual apoio do PL à reeleição de Hugo Motta na Câmara mostra um racha no partido que terá a maior bancada da Câmara dos Deputados, com 121 deputados na próxima legislatura.

Leia também: Gilmar diz que processo do triplex contra Lula foi anulado por "fraude"

Enquanto rechaçam a ideia de a leganda apoiar Motta os deputados Nikolas Ferreira (PL-MG), Cabo Gilberto (PL-PB) e Zé Trovão (PL-SC), há uma linha mais pragmática entre representantes do partido na Câmara que, assim como Valdemar da Costa Neto, endossam a menutenção do presidente para Câmara para angariar o comando de comissões a partir do ano que vem.