Governo Lula é desaprovado por 50,3% e aprovado por 47,7%, indica AtlasIntel

O levantamento, o primeiro realizado após a reeleição do petista, ouviu 4.946 eleitores em todo o Brasil, entre 5 e 9 de novembro - (crédito: OZAN KOSE / AFP)

A pesquisa AtlasIntel/Bloomberg, divulgada nesta quinta-feira (13/11), mostra que 50,3% dos eleitores desaprovam o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, enquanto 47,7% aprovam a gestão.

O levantamento, o primeiro realizado após a reeleição do petista, ouviu 4.946 eleitores em todo o Brasil, entre 5 e 9 de novembro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, e o nível de confiança é de 95%.

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Confira os números:

Aprovação do governo

Desaprovam: 50,3% (em outubro, eram 51%)

Aprovam: 47,7% (eram 48%)

Não sabem: 2% (eram 1%)

Avaliação do trabalho de Lula