InícioPolítica
Aprovação

Governo Lula é desaprovado por 50,3% e aprovado por 47,7%, indica AtlasIntel

Levantamento AtlasIntel/Bloomberg ouviu 4.946 eleitores em novembro e aponta leve melhora na aprovação do governo em relação a outubro

O levantamento, o primeiro realizado após a reeleição do petista, ouviu 4.946 eleitores em todo o Brasil, entre 5 e 9 de novembro - (crédito: OZAN KOSE / AFP)
O levantamento, o primeiro realizado após a reeleição do petista, ouviu 4.946 eleitores em todo o Brasil, entre 5 e 9 de novembro - (crédito: OZAN KOSE / AFP)

A pesquisa AtlasIntel/Bloomberg, divulgada nesta quinta-feira (13/11), mostra que 50,3% dos eleitores desaprovam o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, enquanto 47,7% aprovam a gestão.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

O levantamento, o primeiro realizado após a reeleição do petista, ouviu 4.946 eleitores em todo o Brasil, entre 5 e 9 de novembro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, e o nível de confiança é de 95%.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Leia Mais

  • Datafolha: Lula tem 49% de aprovação, melhor índice desde julho

  • AtlasIntel: aprovação de Lula é maior que desaprovação pela 1ª vez em 2025

  • Aprovação de Lula cai e rejeição passa dos 50%, aponta pesquisa

Confira os números:

Aprovação do governo

  • Desaprovam: 50,3% (em outubro, eram 51%)

  • Aprovam: 47,7% (eram 48%)

  • Não sabem: 2% (eram 1%)

Avaliação do trabalho de Lula

  • Bom/ótimo: 39,1% (eram 39% em outubro)

  • Regular: 13% (eram 12%)

  • Ruim/péssimo: 47,9% (eram 49%)

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 13/11/2026 17:12 / atualizado em 13/11/2026 17:17
x