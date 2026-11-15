A fortuna sorri para Lula, porém exige mais virtudes

Em O Príncipe (Ediouro), de Nicolau Maquiavel, o êxito político depende da relação entre a capacidade de agir e a imprevisibilidade das circunstâncias. É uma relação dialética. A virtù se manifesta na energia, na coragem e na astúcia com que o governante enfrenta situações que escapam ao seu controle. Ela combina a força do leão e a astúcia da raposa. A fortuna, caprichosa como uma deusa antiga, pode abrir uma oportunidade ou subitamente fechá-la.

Maquiavel estima que a fortuna governa cerca de metade de nossas ações e deixa a outra metade, ou quase, a nosso encargo. Após a reeleição de Luiz Inácio Lula da Silva, ela lhe sorriu no plano externo. A derrota dos republicanos nas eleições de meio de mandato enfraqueceu Donald Trump, e a repercussão internacional da vitória de Lula foi interpretada como uma viragem política e deu ao Brasil mais espaço num ambiente até então marcado pela ascensão da extrema-direita. A viagem à Turquia, às Filipinas e à Espanha ofereceu ao presidente a ocasião de aproveitar essa mudança.

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Entretanto, no Brasil, apesar da vitória eleitoral, a correlação de forças mostra avanço da oposição no Congresso. No plano institucional, o bolsonarismo saiu fortalecido e preservou uma base eleitoral expressiva. Flávio Bolsonaro obteve 48% dos votos válidos no segundo turno. Sua fuga para os Estados Unidos não significa que o bolsonarismo tenha sido desidratado. Sua principal liderança continua sendo o ex-presidente Jair Bolsonaro.

Ao contrário do primeiro mandato, agora, Lula dispõe de instrumentos para disputar as redes sociais, que eram a praia dos deputados "influenciadores" bolsonaristas. Graças a André Janones, que comandou o canal Exército do Lula e se tornou a grande estrela da virada eleitoral que garantiu a sua reeleição, após ficar atrás de Flávio no primeiro turno. Reeleito, o presidente da República também poderá ampliar sua influência na composição do Supremo com as indicações de mais cinco ministros, um ainda neste mandato. Na Câmara e no Senado, porém, cada votação relevante continuará a exigir negociação.

É que a vitória convive com a desaprovação majoritária do governo registrada nas pesquisas. A rejeição a Lula, menor que a de Flávio, e a mobilização de eleitores preocupados com a democracia ajudaram a decidir o segundo turno. Há também uma importante base material para a adesão maciça ao petista em alguns estados. Entre 2019 e 2025, segundo dados da PNAD, a renda domiciliar por pessoa cresceu 37% no Piauí e 42% em Alagoas e Tocantins, ante cerca de 11% em São Paulo. A exploração de petróleo no litoral do Amapá transformará o estado numa potência econômica. Lula ganhou uma segunda chance. Ou será a quarta?

A fortuna, ensina Maquiavel, é como um rio impetuoso que devasta as planícies. Na calmaria, os homens prudentes constroem diques para conter as próximas cheias. Essa é a tarefa da virtù, que também exige ajustar o modo de agir à mudança dos tempos. Há ocasiões em que a cautela protege o governante e outras em que a hesitação o derrota. Lula demonstrou essa capacidade de adaptação ao superar a resistência à sua reeleição. Agora, cabe-lhe construir os diques enquanto as circunstâncias externas lhe dão algum tempo.

Desafio econômico

A primeira prova será a montagem do governo. Não pode ser um mais do mesmo. Entregar aos aliados derrotados o comando da coalizão diluiria o sentido da vitória. Compartilhar poder com o Centrão, porém, pode ser o preço de uma maioria efetiva e de um programa menos ambicioso. A estratégia de resistência democrática continua a exigir essa amplitude. Interpretar a reeleição como uma "revolução democrática" seria confundir a frente que garantiu a vitória com uma autorização para governar com as massas, como se o exército de Janones, organizado como tropa de assalto, fosse transformado em força de ocupação do poder.

Não existe cheque em branco. A disputa pelo Orçamento expõe o custo dessa composição. A proposta para 2027 reserva cerca de R$ 60 bilhões às emendas parlamentares. O Diretório Nacional do PT defende sua redução progressiva. Edinho Silva, presidente do partido, disse que as negociações de varejo transformam o Congresso em "balcão de negócios". O governo terá de negociar com os mesmos partidos cujo poder sobre a alocação de recursos pretende limitar. Mais ainda, terá que incorporá-los ao governo de forma efetiva, formando uma ampla coalizão.

A política econômica reproduz o impasse. Antecipar as promessas de campanha e acelerar a redistribuição de renda atenderia às expectativas de parte da base, avançando na "revolução democrática", porém, sob o risco de pressionar as contas públicas e desestabilizar o governo. Entretanto, o caminho esboçado pelo chamado Plano Moretti é gradual. O Senado aprovou o texto-base por 45 votos a 31. O projeto segue para a Câmara. Na estimativa do PT, 70% da economia prevista viria do corte de benefícios e do controle das compensações tributárias. O senador petista Camilo Santana (CE), ex-ministro da Educação, argumenta que assim os programas sociais seriam preservados.

Com a Selic em 13,75% ao ano, como sempre, a direção do PT aponta os juros como o principal entrave ao crescimento e à eficácia das políticas de renda, numa nova ofensiva contra o Banco Central. O deputado Lindbergh Farias (PT-RJ) alertou para o risco de recessão e evocou o governo Dilma. Se o ajuste aprofundar a transferência de renda do trabalho para o capital, e dos cofres públicos para o setor privado, corroerá a base social da vitória. Conter a inflação, criar condições para reduzir os juros e retomar o crescimento são os diques que Lula precisa construir. A fortuna lhe deu a ocasião. A obra, porém, exige mais virtù.



