Desafio de uma comunicação forte no Lula 4

Janones abraça Lula na noite da vitória. Entrada do deputado na comunicação do 2º turno foi decisiva para a virada - (crédito: Instagram pessoal)

Uma das críticas mais frequentes ao terceiro mandato de Luiz Inácio Lulada Silva, que está próximo do fim, se refere à estratégia e à condução da comunicação do governo. Entre aliados e integrantes dos principais escalões, há o reconhecimento de que o Executivo atuou mal nessa seara, o que ajuda a explicar, em parte, os altos índices de impopularidade detectados nas pesquisas de opinião — a da Quaest, divulgada em 9 de novembro, mostra que 44% dos entrevistados desaprovam a gestão. A pergunta que se faz é como ficará a divulgação do presidente, do governo e de seus atos, a partir de 2027, já visando a sucessão de 2030.

Um dos veículos mais relevantes é o Exército do Lula. Criado pelo deputado reeleito André Janones (Rede-MG), tem potencial para melhorar e a arejar a imagem do presidente e do Executivo, mas terá de se reinventar para manter a militância mobilizada pós-eleição. O canal de WhastApptem mais de 10 milhões de inscritos e, para os padrões do governo até então,inovou ao adotar táticas comumente usadas pelos adversários. Transformou o apoiador em um militante digital ativo, deixando de ladoo papel do eleitor receptor da mensagem. O "soldado" do Exército do Lula tornou-seum distribuidor da narrativa e ampliou o alcance da comunicação política do petista.

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"O canal vai ser essencial nesse processo (de melhorar a comunicação com o eleitor), que é um dos desafios do Lula 4, porque mudou a forma como o eleitor se comunica e interage com a política", explica Vanessa Marques, consultora política e pesquisadora do IPÊ/UnB. Isso porque o eleitor deixou de ocupar o espaço de recepção passiva dos meios tradicionais para o protagonismo ativo nas redes sociais.



No entanto, Vanessa e Deividi Lira, consultor de marketing político, apontam que a permanência da relevância do canal dependerá de como será conduzido passado esse período eleitoral. "Acho muito forte afirmar que um fenômeno eleitoral vai se transformar em uma estrutura política pelos próximos quatro anos. A gente tem que fazer um teste", avalia Lira.

O principal desafio será manter a base mobilizada passado o período das eleições. Na campanha eleitoral, as pessoasforam instigadas pela disputa e pela necessidade de garantir maioria em uma votação com um prazo definido. "Fora desse período, o interesse por aquele conteúdo pode oscilar de acordo com acontecimentos políticos, decisões do governo e com os temas que formam a opinião pública", explica Lira.

Para Vanessa, inicia-se um novo momento da comunicação política do presidente e, por isso, a importância de testar diferentes formatos de conteúdo e segmentá-lo, para que atinja os diversos nichos de eleitores. "A campanha tinha um objetivo, mas o governo Lula 4 terá outros. Não é o mesmo foco. A comunicação que vai ser implementada nos próximos quatro anos vai ter que ter outro formato", explica.



Na avaliação dela, o que mobiliza as pessoas é o sentimento de pertencimento e a identificação com a mensagem veiculada. "O governo vai precisar manter esse sentimento de pertencimento para que as pessoas sigam mobilizadas não só para uma eleição, mas para um projeto político de quatro anos", adverte.



A relevância depende de como Janones tocará o canal e do nível de participação de Lula. Um dos caminhos são as lives, em que os participantes podem interagir pelo chat e mandar mensagens. Na viagem à Turquia, o presidente realizou a terceira live ao lado do deputado e prometeu uma comunicação diária com os brasileiros.



"Daqui para frente, a história será outra neste país. Nossa comunicação será diária, será semanal. Não vou permitir que as pessoas fiquem me interpretando. Eu vou falar diretamente com vocês", garantiu Lula, que tem enviado áudios e publicado vídeos em formato de selfies no próprio Instagram.



Para Lira, as lives do presidente representam uma mudança na relação do petista com o meio digital (saiba mais no quadro). Isso porque, tradicionalmente, a comunicação política de Lula sempre esteve associada a discursos presenciais e grandes atos públicos, com a comunicação institucional replicando cortes desses eventos nas redes.



Informalidade



Os especialistas concordam que o não engessamento do processo é essencial para que continue funcionando, tendo em vista que uma interação menos formal é importante para aproximar Lula da população. "O que faltou muito no Lula 3 foi essa aproximação do presidente e da comunicação institucional dele com a população. Tudo isso gera esse sentimento de participação e de pertencimento. Esses são elementos essenciais para manter as pessoas mobilizadas", frisa.



Vanessa e Lira ressaltam a importância do canal como algo complementar à comunicação institucional, essencial em qualquer governo, tendo em vista que possibilita a entrega de conteúdos para além da base eleitoral do presidente. "As lives podem fortalecer a relação com a sua base política, mas elas não substituem a comunicação institucional, que é capaz de alcançar também aqueles que não votaram nele",diz Lira.



Além disso, é necessário uma mobilização digital da base governista para além do Exército do Lula, executada por aqueles parlamentares com amplo alcance digital, como os deputados federais recém-eleitos Ana Elisa (PT-MG) e Thiago Reis (PT-SP), além do deputado federal reeleito Lindbergh Farias (PT-RJ). Em conjunto, eles constroem uma comunicação descentralizada que atinge diferentes públicos.



Ainda assim, para os especialistas a extrema-direita está mais avançada nessa modalidade de comunicação. "Não acho que haja um equilíbrio, até porque o modelo de comunicação da direita é muito mais intenso e organizado num formato em que a plataforma privilegia", avalia Vanessa. Além disso, para ela, grande parte da esquerda ainda tem dificuldade de construir e distribuir conteúdo no meio digital.



Para Lira, o Exército do Lula representou uma mudança importante na forma como a esquerda passou a se comunicar através do marketing político. No entanto, ele considera prematuro dizer que essa é uma transformação definitiva dentro do governo.

"Uma coisa é mobilizar milhões de pessoas numa eleição presidencial, quando existe um objetivo concreto e um prazo definido. Outra é manter esse mesmo nível de participação do público nos quatro anos de governo", avalia.

Eles também apontaram para a importância de distinguir a mobilização efetiva de seguidores de número de inscritos no canal. Por mais que o Exército do Lula conte agora com 10 milhões de seguidores, isso não significa que todas essas pessoas vão continuar atendendo aos comandos de Janones ou acessando o conteúdo.



"O desafio não é apenas preservar esses seguidores, mas compreender quantos continuarão mobilizados agora que a disputa eleitoral deixou de ser o principal assunto da agenda política", observa Lira. Além disso, ele aponta que "o número de likes não significa que você está sendo compreendido, que a mensagem está chegando para o público de uma forma clara".



Outro desafio é transformar a mobilização digital em mobilização nas ruas, como foi feito no segundo turno das eleições gerais. "A mobilização é movimentar e agir. Você pode ter uma presença digital forte e não ter uma mobilização forte. A direita já domina essa ação. Basta ver os comandos dados pelo (deputado federal) Nikolas Ferreira, por exemplo", disse Vanessa.

"Exército" nascido na necessidade

O Exército do Lula nasceu da necessidade e do medo da derrota. No segundo turno da corrida presidencial,o presidente se deu conta de que tinha de combater Flávio Bolsonaro também nas redes sociais. A chegada de Janones, cujos métodos são questionados no PT e no próprio Palácio do Planalto, deu o necessário upgrade à campanha. A criação do canal é considerado um dos fatores para a virada sobre o filho 01 do ex-presidente Jair Bolsonaro. O linguajar fácil e apelativo — "Explodam!" era uma das palavras de ordem para mobilizar a militância —, somados aos desmentidos, em tempo real, de desinformações e mentiras postados pela campanha adversária, galvanizou aliados, empolgou apoiadores e atraiu indecisos.



Lula sempre mostrou-se avesso às redes sociais e pouco disposto às lives. No começo do governo, tentou-se abrir um canal de interação direta com o eleitorado por meio de uma entrevista semanal, ao vivo, conduzida pelo jornalista Marcos Uchoa. O projeto, porém, durou pouco. A comunicação do presidente e do governo dava, assim, os primeiros sinais de descoordenação.



A situação se agravaria com o conflito de contas, nas redes, da primeira-dama Janja e da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Ela frequentemente publicava informações, agendas e bastidores de atos do governo antes ou em paralelo aos canais oficiais. A chegada do marqueteiro Sidônio Palmeira, depois ministro da Secom, foi para organizar o bate-cabeça no Palácio do Planalto.



Mesmo assim, a comunicação continuava pouco eficiente. Prova disso é que a extrema-direita continou dificultando a tarefa do governo de explicar temas importantes para a população. Uma das mais graves foi a desinformação disseminada pelo deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), em janeiro de 2025, de que o governo federal estaria implementando medidas de monitoramento ou taxação do Pix. Na verdade, a Instrução Normativa 2.219, da Receita Federal, determinava a comunicação de transferências cima de R$ 5 mil para pessoas físicas. A mentira distribuída pelo parlamentar levou o fisco a revogar a norma.



"Uma base digital numerosa neste canal pode ampliar a repercussão dessas mensagens que o governo quer passar, dar mais visibilidade às posições do governo e levar também a discussão para além desse ambiente institucional ou governamental", explica Deividi Lira, consultor de marketing político.