O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) reuniu, na noite de sábado (21), os presidentes da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, e do Senado, Davi Alcolumbre, além de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), para um jantar no Palácio da Alvorada, em Brasília.
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Participaram do encontro os ministros Gilmar Mendes, Cristiano Zanin, Flávio Dino e Alexandre de Moraes. Segundo interlocutores, durante a conversa, um dos assuntos discutidos foi a indicação para a vaga aberta na Suprema Corte.
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Lula reafirmou sua preferência pelo advogado-geral da União, Jorge Messias, para ocupar a cadeira no STF. Apesar de manter a intenção de indicar o nome, o presidente sinalizou estar aberto a discutir outras possibilidades.
Na reunião, ministros do Supremo e Alcolumbre defenderam as credenciais do ex-presidente do Senado Rodrigo Pacheco para integrar a Corte. O grupo ressaltou que o senador reúne competência e experiência necessárias para ocupar uma vaga no tribunal.
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