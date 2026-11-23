A movimentação ocorre em meio às sondagens de Lula a nomes capazes de estabelecer pontes com o Centrão. - (crédito: Antonio Cruz/Agência Brasil)

O deputado federal Silvio Costa Filho (Republicanos-PE) entrou no radar do Palácio do Planalto para assumir a Secretaria de Relações Institucionais (SRI) no quarto mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Segundo interlocutores palacianos ouvidos pelo Correio, o ex-ministro de Portos e Aeroportos foi sondado para comandar a articulação política do governo com o Congresso Nacional, em meio às negociações para a montagem da nova Esplanada. A jogada, avalia um membro da sigla sob reserva, pode "auxiliar na construção de diálogo com blocos do centro e da centro-direita".

Embora integre o Republicanos, uma das legendas do Centrão, Costa Filho é considerado por auxiliares do petista uma "pessoa de muita confiança do Lula". A avaliação leva em conta, sobretudo, a relação construída entre os dois, além do posicionamento do parlamentar durante a disputa presidencial deste ano. Na contramão de setores da sigla, o pernambucano foi um dos expoentes do partido no Nordeste a declarar apoio à reeleição do chefe do Executivo desde o primeiro turno, posição reforçada na etapa decisiva do pleito.

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Nas coxias do Planalto, a leitura é de que a proximidade com Lula pode pesar a favor de Costa Filho na definição do comando da SRI, uma das pastas consideradas estratégicas para a governabilidade. O ministério será responsável por conduzir as negociações com deputados e senadores em um cenário no qual o presidente precisará ampliar sua base de sustentação e acomodar interesses partidários sem abrir mão de espaços considerados prioritários.

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Em meio as costuras, fontes palacianas afirmam que o deputado tem prioridade para retornar ao Ministério de Portos e Aeroportos, pasta que comandou no terceiro mandato do petista. A possibilidade é tratada como uma alternativa nas conversas sobre o redesenho ministerial, ainda sem definição por parte do presidente.

A movimentação ocorre em meio às sondagens de Lula a nomes capazes de estabelecer pontes com o Centrão. O presidente, no entanto, tem reiterado que não pretende antecipar escolhas nem aceitar indicações feitas por meio da imprensa. A palavra final sobre os integrantes do primeiro escalão, conforme reforçou publicamente na última semana, será exclusivamente dele.