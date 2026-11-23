O atual governador de Minas Gerais, Mateus Simões (PSD), anunciou nesta segunda-feira (23/11), mudança para a China após o fim do mandato, no início de 2027.

O comunicado foi feito durante a participação virtual de Simões na cerimônia de posse do novo procurador-geral do Ministério Público de Minas, Carlos Eduardo Ferreira Pinto. As informações são do jornal O Tempo.

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O governador afirmou que a mudança será, pelo menos, pelo período do primeiro semestre do ano. A partida tem como razão um convite do governo e de uma universidade para lecionar.

"Eu assumo uma cadeira para lecionar no começo do próximo ano. E o motivo do convite não é outro senão o sucesso de uma administração feita com caráter técnico", declarou Simões.

Simões volta ao cargo no próximo sábado, 28 de novembro, após cumprir agenda oficial nos países da China, da Turquia e do Reino Unido. Na sua ausência, o presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), Tadeu Leite (MDB) exerceu as funções de governador.

Mateus Simões assumiu como governador este ano, após Romeu Zema (Novo) renunciar ao cargo para concorrer à presidência. Ele tentou a reeleição, mas ficou em quarto lugar, com 4,65% dos votos válidos. Cleitinho Azevedo (Republicanos) assume o cargo em 2027.