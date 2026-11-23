A discussão ainda será analisada pelo plenário do STF. Dino já liberou a ação para julgamento de mérito, mas estabeleceu prazo para que diferentes órgãos apresentem suas manifestações antes da análise dos ministros - (crédito: Reprodução)

A Advocacia-Geral da União (AGU) pediu ao Supremo Tribunal Federal (STF), nesta segunda-feira (23/11), que considere sem efeito a liminar concedida pelo ministro Flávio Dino sobre as regras de transição para a escala 5x2. O órgão sustenta que a publicação de um decreto pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em 19 de novembro, regulamentou a mudança na jornada de trabalho e tornou desnecessária a manutenção da decisão provisória.

Assinada pelo advogado-geral da União, Jorge Messias, a manifestação foi apresentada em uma ação que questiona dispositivos da proposta aprovada pelo Congresso, especialmente os relacionados à implementação das novas regras. Antes da publicação do decreto, Dino havia alterado provisoriamente dois pontos após uma audiência pública com representantes de trabalhadores e empregadores. Um deles estabeleceu o pagamento de adicional de hora extra pelos 24 minutos que excedem as oito horas habituais. O outro permitiu que acordos coletivos definam a distribuição das oito folgas mensais, retirando a restrição semanal prevista anteriormente.

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Na avaliação da AGU, manter a liminar poderia provocar divergências na aplicação das regras, uma vez que a decisão provisória e o decreto passaram a estabelecer parâmetros para a mesma matéria. O órgão defende que a regulamentação presidencial oferece uma referência única para empresas, sindicatos e trabalhadores. “A edição do Decreto nº 13.173/2026 reforça a desnecessidade da medida cautelar”, afirma a manifestação, ao destacar que o texto também esclarece dúvidas sobre a duração do trabalho e o repouso semanal remunerado.

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A discussão ainda será analisada pelo plenário do STF. Dino já liberou a ação para julgamento de mérito, mas estabeleceu prazo para que diferentes órgãos apresentem suas manifestações antes da análise dos ministros. Depois dessa etapa, o presidente da Corte, Edson Fachin, deverá definir a data da sessão. O julgamento decidirá os questionamentos apresentados sobre as regras de transição previstas na proposta aprovada pelo Congresso.